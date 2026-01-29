Horror: buscaban a una chica de 13 años desde hace un mes y la encontraron en la morgue

Luna desapareció antes de Navidad y desde entonces su familia la buscaba desesperadamente. Pero todo terminó trágicamente. Las dudas en la investigación.

La abuela de la adolescente, Marisol, relató cómo se enteraron de la muerte de su nieta.

En las últimas horas hubo avances en la investigación del paradero de una adolescente de 13 años en Rosario. Hace más de un mes que la familia de Luna Zárate la buscaba intensamente y, este miércoles confirmaron que lamentablemente murió pocas horas después de haber desaparecido.

Se trata de Luna Aylén Zárate , quien había salido de su casa, ubicada en Camino Viejo a Soldini al 3400, en la noche del 23 de diciembre y nunca volvió. Su familia realizó publicaciones en redes sociales y el día 30 de ese mes, se radicó la denuncia por su desaparición.

Al parecer Luna fue atropellada en un accidente ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre. Desde aquel momento, su cuerpo permaneció en la morgue como NN.

Según la información oficial, el hecho se registró ese mismo 24 de diciembre alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un hombre de 37 años circulaba a bordo de un automóvil Ford Focus por Avenida Circunvalación y, al tomar la salida hacia Bulevar Avellaneda, por causas que aún se investigan, embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza.

adolescente accidente Rosario

Sin documentación alguna para identificarla, había sido trasladada al Heca en estado grave por una ambulancia de la empresa CG&L y, poco antes de las 6, el médico de guardia constató su muerte. Este siniestro vial fatal no tuvo repercusión pública ni llegó a los medios de comunicación.

Aquel día, desde la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos ordenaron la realización de exámenes de alcoholemia al conductor, que arrojaron resultado negativo, así como peritajes mecánicos, fotográficos y planimétricos. El conductor fue demorado y se le formó causa por el delito de homicidio culposo, y posteriormente se dispuso su libertad.

Qué dijo la familia de la adolescente tras reconocer su cuerpo

Este martes la Fiscalía Regional emitió un pedido público de paradero. La difusión masiva en la prensa de Rosario permitió finalmente conectar los datos del siniestro de Nochebuena con la descripción de la joven buscada.

La tardía identificación puso ahora el foco en la falta de coordinación entre las autoridades sanitarias, policiales y judiciales que demoraron cinco semanas en cruzar información básica.

adolescente muerte rosario

La abuela de la adolescente, Marisol, relató al móvil de Cadena 3 Rosario cómo se enteraron de la muerte de su nieta. "Lo que menos iba a pensar es que me mandaban a hablar con una fiscal para reconocer un cuerpo. Desgraciadamente era mi nieta Luna", expresó con dolor.

En su explicación, reveló que la búsqueda formal no se encontraba activa hasta que la familia decidió recurrir a los medios ante la falta de respuestas. “Esto se activó recién anoche. Antes no hubo nada”, denunció.

"Lo que no sabemos es cómo llegó hasta ahí"

De acuerdo al testimonio familiar, la adolescente mantenía conversaciones por redes sociales con un joven de 21 años y había acordado un encuentro. Un remis la habría dejado en la zona de Godoy y Circunvalación, según registros de cámaras de seguridad. Posteriormente, la menor murió en un accidente vial ocurrido en Avellaneda y Circunvalación, aunque las circunstancias previas aún no fueron esclarecidas.

"Lo que no sabemos es cómo llegó hasta ahí, en qué estado, si estaba sola o acompañada. Queremos saber todo”, reclamó Marisol, quien adelantó que la familia seguirá exigiendo justicia y esclarecimiento del caso.