Emiten Alerta Nati por la desaparición de una adolescente en Neuquén

La joven tiene 17 años y fue vista por última vez en un Dispositivo para Adolescentes. Es buscada a raíz de una denuncia en la Comisaría Primera.

Este martes por la mañana la Policía de Neuquén difundió la Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 17 años que ocurrió en las últimas horas. Desde la fuerza policial compartieron la información de la búsqueda tras la denuncia radicada el 5 de enero en la Comisaría Primera.

La muchacha está identificada como Valencia Agostina Jaime Vilchez , de contextura física delgada, de 1.55 metros de altura y de tez trigueña. De acuerdo a la descripción suministrada, tiene ojos marrones y cabellos lacios castaños semilargos. Respecto a su vestimenta, se desconoce cómo estaba vestida al momento de su desaparición y el aviso no fue acompañado de una fotografía.

De acuerdo a lo informado por el Departamento del Centro de Operaciones Policiales, la joven fue vista por última vez a las 15:55 en el Dispositivo Externo para Adolescentes con medidas de Protección Excepcional , del área centro. Este hecho tiene su antecedente en la emisión de tres Alerta Nati por dos eventos en septiembre y uno en octubre de 2025, donde la joven también había desaparecido del lugar.

alerta nati desaparecida neuquen

Ante cualquier información, se solicita a la comunidad comunicarse con la Comisaría Primera o bien a la Fiscalía de Delitos contra las Personas al 299-4424046.

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

Desaparecidos Natalia.jpg Natalia Ciccioli desapareció en Neuquén. Su madre todavía busca respuuestas.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta

Vale recordar que, en Neuquén, no se dan casos de secuestro de menores, pero hay que ser claros, dado el caso, las primeras 24 horas son claves para la localización.