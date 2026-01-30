Los empresarios son mucho más optimistas que sus empleados al pensar en el 2026

Un reporte privado indica que los empleadores argentinos suponen que van a mejorar sus negocios, pero solo el 45% de sus empleados coinciden. Qué dicen los relevamientos.

La e conomía Argentina entró en un proceso de estancamiento desde hace un par de meses, según coinciden los especialistas. Esto no quiere decir que esté en recesión, sino que crece poco o no crece. Y eso afecta a la capacidad del gobierno de avanzar en una baja de impuestos, entre otras promesas.

En ese marco, aparecen grandes contrastes entre las p erspectivas de las empresas y de sus propios empleados sobre cómo va a ser año 2026 en materia económica . De acuerdo con un informe de la consultora especializada en recursos humanos, Randstad, en Argentina el 98% de los empleadores cree que este año le va a ir mejor con su negocios, mientras que solo el 45% de sus empleados coincide en esa perspectiva.

Al comparar estos resultados con los del promedio de los 35 países donde se realiza el estudio, se observa que el optimismo de los empleadores argentinos supera la media global del 95% de las empresas que espera crecimiento del negocio. En contraste, la confianza del talento local se ubica por debajo del promedio global, que alcanza al 51%.

EMPRESAS

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que “los resultados de este año del Workmonitor muestran que los mercados laborales están sometidos a una enorme presión en todo el mundo, y Argentina no es la excepción”. “Mientras las empresas mantienen una fuerte expectativa de crecimiento para el nuevo año, los trabajadores tienen una visión menos optimista y prevén un contexto más desafiante”, explicó. Ávila se refirió a la encuesta anual que lleva a cabo la consultora en 35 países.

La economía está planchada

Martín Polo, economista de la sociedad de bolsa Cohen Aliados Financieros, advirtió que la economía se quedó sin arrastre estadístico en 2026. Es decir, que 2025 no le dejó nada.

“El nivel de actividad esquivó la recesión el año pasado y tuvimos un tercer trimestre que nos sorprendió al alza pero pasado ese veranito, los datos de octubre y noviembre fueron muy flojos y diciembre de un poco más: el mensaje es que la economía perdió impulso. Estamos prácticamente estancados”, señaló.

Explicó que en noviembre “por primera vez desde 2024 la actividad económica cayó en términos interanuales”. Eso implica, según Polo que “nos quedamos sin arrastre estadístico para el 2026”.

“Son mas los sectores que andan flojo que los que andan bien. Entre los que andan bien están el sector minero y el energético van viento en popa, pero la intermediación financiera perdió impulso porque la remonetización de la economía se frenó”, agregó Polo.

El analista insistió en que “la actividad está floja y enciende luz amarilla, lo que se nota en incremento de morosidad de carreta privada del 9%”. “La inversión es el único motor que tendría la economía para crecer”, dijo el economista de Cohen Aliados Financieros.