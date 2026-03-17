El Gobierno nombró veedores en la AFA para revisar balances, contratos y registros financieros

La decisión se tomó tras detectarse inconsistencias en la presentación de informes. Los detalles de la medida que sigue envolviendo en un escándalo a la AFA.

La auditoría sobre la AFA pone el foco en balances, contratos y el manejo de los recursos del fútbol argentino.

El fútbol argentino quedó envuelto en una nueva disputa institucional. El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita un control directo sobre la estructura contable y administrativa de la entidad.

La resolución fija un plazo de 180 días hábiles para el trabajo de los veedores . No implica la intervención plena ni el desplazamiento de autoridades, pero sí establece un esquema de supervisión con acceso a documentación sensible. El foco está puesto en la transparencia y en la consistencia de la información financiera.

La veeduría es una herramienta prevista dentro del marco legal para asociaciones civiles. Consiste en la designación de especialistas externos con facultades para analizar documentación, revisar procesos y elaborar informes sobre el funcionamiento institucional.

causa afa indagatoria La AFA quedó bajo veeduría del Estado, en un proceso que apunta a revisar su funcionamiento contable y administrativo.

En este caso, los veedores podrán acceder a libros contables, contratos, registros administrativos y estados financieros. El objetivo es reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y verificar si se ajusta a las normas vigentes. Entre las tareas principales figuran el análisis de balances recientes, la revisión de operaciones con empresas privadas y el estudio de iniciativas institucionales.

También incluye la evaluación de proyectos como la Universidad de la AFA, donde se analizarán aspectos formales, circuitos de financiamiento y acuerdos con terceros. El trabajo no se limita a un diagnóstico general: los veedores podrán emitir informes parciales si detectan situaciones que requieran atención inmediata.

El proceso culminará con un informe final que servirá como base para definir los próximos pasos. Ese documento puede derivar en requerimientos adicionales, sanciones administrativas o incluso acciones judiciales.

Irregularidades, balances y el manejo de los ingresos

El origen de la medida se encuentra en una serie de observaciones realizadas por la IGJ. El organismo detectó inconsistencias en la presentación de balances y cuestionó la falta de documentación respaldatoria en distintas áreas.

Según el expediente, la AFA no respondió en tiempo y forma a requerimientos vinculados a estados contables. También se señalaron deficiencias en el nivel de detalle de la información financiera, lo que dificulta evaluar con precisión el manejo de los recursos.

El foco principal está puesto en el crecimiento de los ingresos en los últimos años. Derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos impulsaron un aumento fuerte en los recursos de la entidad. Frente a ese escenario, la IGJ busca determinar si la rendición de cuentas mantiene estándares adecuados.

La auditoría también abarca vínculos con empresas privadas e intermediarios. Se analizarán contratos, acuerdos comerciales y circuitos financieros vinculados a la comercialización de derechos del fútbol argentino. La intención es reconstruir el recorrido completo del dinero, desde su generación hasta su destino final.

Otro punto sensible es la Universidad de la AFA. El análisis incluirá la creación formal del proyecto, la utilización de fondos y las relaciones con terceros. Este aspecto adquiere relevancia porque combina estructura institucional con manejo económico.

Jurisdicción, poder y tensión política

El conflicto no se limita a lo contable. Existe una disputa sobre qué organismo tiene competencia para fiscalizar a la AFA. La conducción de la entidad sostiene que su domicilio corresponde a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría otro marco de control.

Chiqui Tapia

La IGJ rechaza esa postura. Considera que la sede efectiva sigue en la Ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, mantiene su competencia sobre la entidad. Este punto resulta central porque define quién ejerce el control institucional.

Detrás de esa discusión aparece un componente político evidente. La IGJ depende del Gobierno nacional, mientras que la postura de la AFA encuentra respaldo en el ámbito bonaerense. La intervención mediante veeduría introduce al Estado nacional en un terreno históricamente sensible.

El fútbol argentino no es solo un espacio deportivo. También es un actor económico y simbólico de gran peso. En los últimos años, el sistema consolidó ingresos elevados a partir de acuerdos comerciales, derechos audiovisuales y proyección internacional. Ese contexto intensifica la disputa por el control.

En la etapa que comienza, los veedores iniciarán el análisis documental y operativo. El resultado de ese trabajo definirá el rumbo del conflicto. Si se detectan irregularidades, podrían avanzar medidas más severas. Si no aparecen inconsistencias, la AFA reforzará su posición institucional frente al Estado.

La veeduría abre un escenario nuevo. Por un lado, establece un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino. Por otro, expone una tensión más amplia entre organismos de control, niveles de gobierno y actores con intereses en uno de los sectores más influyentes del país.