Dos chicos encontraron a su mamá y su expareja muertos: la escalofriante sospecha de la policía

La macabra escena fue hallada por los menores cuando volvieron de la escuela. Todo ocurrió en el interior de la vivienda.

Familiares y allegados intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con la policía.

Horas de gran conmoción se vivieron este martes por la madrugada, luego de que dos menores de edad encontraran a su mamá y a su expadrastro sin vida. La Justicia investiga el hecho y las sospechas son escalofriantes .

Fuentes policiales revelaron que la mujer de 41 años fue encontrada asesinada y su pareja, de 51, apareció ahorcada. Ambos estaban en e interior de una casa del barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad de Salta. La Justicia investiga el hecho bajo la intervención de la fiscal María Luján Sodero Calvet.

Todo ocurrió cuando los adolescentes, de 14 y 15 años regresaban juntos de la escuela, alrededor de las 13:45 horas. En ese momento s e encontraron con este macabro escenario .

Cuando la Policía llega a la vivienda, peritos forenses se abocaron a la tarea de reconstruir la exactitud de cómo se produjo el hecho, reveló el medio local El Tribuno.

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Cuál es la principal sospecha sobre las dos muertes

Las primeras diligencias incluyeron el resguardo de la escena, el relevamiento de pruebas materiales y la toma de testimonios a vecinos, familiares y posibles testigos. Los investigadores buscan determinar con precisión el horario del ataque y el modo en que se desarrollaron los acontecimientos dentro del domicilio.

Según relataron testigos, uno de los chicos salió corriendo de la vivienda y gritaba desesperado: "Mi mamá está muerta. Beto la mató". Tras la alerta, llegaron patrullas policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación. Sin embargo, ambas personas ya estaban sin vida. La casa fue preservada para el trabajo pericial.

En este contexto, a los pocos minutos, se desencadenaron conflictos en las inmediaciones del lugar, puesto que testigos relataron que familiares y allegados del presunto agresor intentaron ingresar a la vivienda, lo que derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el acceso.

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Fuentes vinculadas al caso indicaron que entre ambos no había hijos en común. La mujer tendría hijos de una relación anterior, mientras que el hombre también tendría hijos por su parte.

La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Femicidios, quien ordenó las primeras diligencias junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la Unidad de Investigación UGAP. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizarán las autopsias para determinar las causas exactas de muerte.

"No puedo asimilar que ya no voy a volver a verte": el posteo de uno de los hijos de la víctima

Horas después del caso, se conoció que la víctima fue identificada como Vanesa García, de 41 años y madre de 4 hijos. Su hijo la despidió con un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y prometió cuidar a sus hermanos.

"No sé cómo explicar lo que siento… no puedo asimilar que ya no voy a volver a verte", escribió el joven, quien también dejó una frase que impactó a quienes leyeron el posteo: "Espero que mi madre no se acueste pensando que fracasó como madre, porque yo podría escribirle un libro entero contando lo bien que lo hizo".