Desgarrador: el último mensaje que mandó Narela a su mamá, la joven que apareció muerta en Los Ángeles

Horas antes de su desaparición, la joven oriunda de Banfield habló con su mamá. Qué se sabe hasta el momento de su desaparición y lo que le ocurrió.

Este jueves por la mañana se conoció el trágico final de Narela Barreto , la joven argentina que estuvo desaparecida durante cinco días en Los Ángeles , Estados Unidos. Finalmente fue hallada sin vida.

La joven de 27 años fue vista por última vez el viernes 21 de enero. Fue su prima quien reportó su desaparición y alertó a través de redes sociales. Lamentablemente en las últimas horas la encontraron sin vida.

Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda. Fue su padre quien confirmó que la hallaron muerta. Fue notificado de este desenlace tras llegar a Estados Unidos.

Previo a su desaparición, la joven oriunda de Banfield había sido vista por un vecino subiéndose a un auto de aplicación. En aquel momento logró enviarle un último mensaje a su madre, quien vive en Argentina.

caso narela barreto

"Le dijo que se iba a trabajar", había comentado Milagros, prima de Narela, este miércoles por la noche en diálogo con Telenoche (eltrece).

La despedida de su familia en redes sociales: "Te voy a extrañar toda mi vida"

Tras conocerse la noticia de su muerte, sus familiares publicaron tristes mensajes en sus redes sociales para despedirla. Uno de ellos fue Santiago Barreto, su hermano, quien compartió una foto en Instagram y escribió: "Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansa en paz hermanita".

despedida muerte narela

Su prima Ayelén, una de las que pidió colaboración en la búsqueda de Narela, publicó dos imágenes en la misma red social y una conmovedora dedicatoria para Narela. "Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida", se lee en el texto que acompaña una de las publicaciones.

despedida muerte narela 2

Quién era Narela y qué se sabe sobre su muerte

Antes de asentarse en Estados Unidos, la joven vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Se había mudado a Los Ángeles para trabajar y vivía sola en un departamento alquilado en el centro de la ciudad.

Desde mediados de 2024 se había radicado en la región, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Según precisaron sus familiares, se desempeñó en diferentes empleos, mientras buscaba mejores oportunidades económicas lejos de Argentina.

Antes de irse de Argentina, ayudaba con el kiosco familiar y afirman que hablaba inglés con fluidez, lo que la habilitaba también como traductora en distintas ocasiones.

narela Narela se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.

Sus allegados la definían como una persona trabajadora e independiente que mantenía contacto frecuente con su familia y enviaba dinero para apoyar a sus seres queridos desde el exterior.

"Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más", señaló su prima Milagros. Además, contó que su prima era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar junto a ella, pero decidió quedarse en EE.UU. tras asistir al casamiento de una amiga. "Se quedó a trabajar para poder progresar", agregó.