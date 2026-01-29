Qué se sabe de la muerte de Narela Barreto, la argentina que buscaban intensamente en Los Ángeles

Gran conmoción causó el hallazgo de la joven sin vida, tras permanecer cinco días desaparecida. Las declaraciones de sus familiares.

Este jueves por la mañana se conoció el trágico final de Narela Barreto, la joven argentino que estuvo desaparecido durante cinco días en Los Ángeles, Estados Unidos. Finalmente fue hallada sin vida.

La joven de 27 años fue vista por última vez el viernes 21 de enero, cuando según el relato de los vecinos, se subió a un auto. Lamentablemente apareció muerta en las últimas horas.

Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda. Fue su padre quien confirmó que la hallaron muerta. Fue notificado de este desenlace tras llegar a Estados Unidos.

“Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, había indicado horas antes una de sus primas.

narela (1)

El último mensaje que Narela había enviado fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó la joven.

Quién era Narela y qué se sabe sobre su muerte

Antes de asentarse en Estados Unidos, la joven vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Se había mudado a Los Ángeles para trabajar y vivía sola en un departamento alquilado en el centro de la ciudad.

Desde mediados de 2024 se había radicado en la región, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Según precisaron sus familiares, se desempeñó en diferentes empleos, mientras buscaba mejores oportunidades económicas lejos de Argentina.

Antes de irse de Argentina, ayudaba con el kiosco familiar y afirman que hablaba inglés con fluidez, lo que la habilitaba también como traductora en distintas ocasiones.

Sus allegados la definían como una persona trabajadora e independiente que mantenía contacto frecuente con su familia y enviaba dinero para apoyar a sus seres queridos desde el exterior.

"Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más", señaló su prima Milagros. Además, contó que su prima era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar junto a ella, pero decidió quedarse en EE.UU. tras asistir al casamiento de una amiga. "Se quedó a trabajar para poder progresar", agregó.

narela Narela se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles.

Por su parte, Santiago, el hermano de la joven, contó que “El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”.

Su desaparición fue reportada cuando dejó de responder mensajes y llamadas, lo que encendió las alarmas entre sus allegados. Este jueves por la mañana, la familia confirmó el fallecimiento de Narela.

Hasta el momento el caso se mantiene con total hermetismo, más allá de la confirmación de la muerte de la joven no se dieron a conocer mayores detalles acerca de qué le ocurrió.