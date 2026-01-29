Encontraron muerta a la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Narela Barreto estaba desaparecida desde el viernes 21 de enero, cuando vecinos la vieron subirse a un auto. Y apareció muerta en las últimas horas .

La joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en Los Ángeles , Estados Unidos. Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda.

La joven había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y mantenía contacto frecuente con su familia en la Argentina. Su prima fue la primera persona que reportó su desaparición y alertó a través de redes sociales su desaparición.

"El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación", contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche. "Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó", explicó e indicó que el lunes fue la última ve que respondió los mensajes.

argentina desaparecida Los Angeles

La joven desaparecida fue a trabajar y no regresó a su casa

La joven era una frecuente viajera hacia Estados Unidos. "Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más", señaló Milagros. Además, contó que su prima era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar junto a ella, pero decidió quedarse en EE.UU. tras asistir al casamiento de una amiga. "Se quedó a trabajar para poder progresar", agregó.

Por otro lado, su prima aseguró que el último mensaje que envió Narela fue para confirmar que se iba a trabajar, sin mencionar ninguna actividad fuera de lo común. Uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

"Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo", concluyó la joven.

En un primer momento la familia descartó que haya sido detenida por el ICE o fuera deportada, ya que la joven oriunda de Banfield contaba con todos sus papeles en regla.

desaparecida argentina

La alerta de su desaparición en redes sociales: "Desapareció en la ciudad de Los Ángeles"

La alerta fue difundida inicialmente por una prima de la joven a través de redes sociales. "Ella es Narela Micaela Barreto, es Argentina, la estamos buscando desde el día 21-01-2026. Desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EE.UU. Ya 5 días desaparecida!!", escribió en su cuenta de Instagram.

Sus padres, quienes residen en Argentina, se mostraron sumamente preocupados. La familia pidió colaboración para difundir el caso y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Luján, una amiga que también vive en Estados Unidos, contó en su cuenta de Instagram que tanto sus amigos como familiares se habían comunicado con la Embajada de Argentina en Estados Unidos.

Por el momento, se desconoce lo que llevó a la muerte a la joven y si hay implicados en el caso.