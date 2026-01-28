Buscan a una argentina desaparecida hace cinco días en Los Ángeles: tiene 21 años

La joven se llama Narela y su familia vive momentos de desesperación, ya que desapareció sin dejar rastro.

Una joven argentina de tan sólo 21 años , quien se encuentra viviendo ciudad de Los Ángeles hace dos años, es buscada intensamente . Su familia reveló que el último contacto con Narela Barreto fue hace casi una semana. El caso generó una fuerte movilización de familiares y amigos tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Narela , una joven oriunda de Banfield, fue vista por última vez el viernes 23 de enero y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La alerta fue difundida inicialmente por una prima de la joven a través de redes sociales.

"Ella es Narela Micaela Barreto, es Argentina, la estamos buscando desde el día 21-01-2026. Desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero . No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EE.UU. Ya 5 días desaparecida!!", escribió Abril.

Sus padres, quienes residen en Argentina, se mostraron sumamente preocupados. La familia pidió colaboración para difundir el caso y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Luján, una amiga que también vive en Estados Unidos, contó en su cuenta de Instagram que tanto sus amigos como familiares se comunicaron con la Embajada de Argentina en Estados Unidos.

desaparecida argentina

La familia de la joven argentina pide máxima difusión

Narela es oriunda de Banfield y se encontraba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles. Vive en Estados Unidos desde hace dos años y, según su entorno, tiene toda su documentación migratoria en regla.

Según reveló su amiga tuvieron contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La misma joven recorre las calles pegando carteles y comparte historias brindando más detalles.

La familia insiste en la difusión del caso para obtener información que permita dar con el paradero de la joven y reiteró el pedido de colaboración a la comunidad.

argentina desaparecida

España: búsqueda a contrarreloj de los desaparecidos tras el choque de trenes

La incertidumbre y la angustia se multiplican entre los familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes Alvia e Iryo que colisionaron este domingo en Adamuz, Córdoba, España.

Ante la falta de información directa, muchos familiares recurrieron a las redes sociales para difundir fotos, descripciones de ropa y datos personales con la esperanza de hallar a sus seres queridos. Mientras tanto, el trágico saldo del accidente asciende a 40 fallecidos y decenas de heridos, en un contexto marcado por la desesperación y la búsqueda contrarreloj.

Los afectados crearon un dispositivo de búsqueda junto con la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Cruz Roja, psicólogos del Giped y servicios sanitarios, según ha informado la prensa local. El grupo ha partido del centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza de toros Los Califas de la capital cordobesa. Además, “hay un despliegue de medios impresionantes en el Ayuntamiento” de Huelva, de “mucha gente buscando a sus familiares”, comenta Yolanda, periodista destinada en delegación de Huelva, para Infobae España.

Aunque la mayoría que “no ha conseguido ahora por la mañana hablar con sus familiares se han ido directamente a Córdoba, porque es muy complicado, a pesar de la colaboración de Ayuntamiento con la Guardia Civil” con el que se ha creado un punto de información en la comisaría de la Policía Local.