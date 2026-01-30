Rolando Figueroa frenó los cambios en el reintegro de pasajes que impulsaba el ISSN

Por decisión del gobernador, el ministro de Salud instruyó al Consejo de Administración de dicho organismo, para que deje sin efecto las modificaciones.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, solicitó, este viernes, al Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) la suspensión de las resoluciones 633/25 y 001/26, en las que se implementaban modificaciones en los reintegros de pasajes que reciben los jubilados, pensionados y retirados de la Provincia.

Con la Resolución 633/25 -del 23 de diciembre último- el Consejo de Administración dispuso la derogación de la Resolución 388/99 y aprobó un nuevo régimen de otorgamiento del beneficio de pasajes.

Mientras que, a través de la Resolución 001/26 -del 14 de enero último- rectificó la Resolución 633/25 y dejó constancia de que su aprobación fue por mayoría y no por unanimidad.

Rolando Figueroa nota entrevista

Ahora, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, en la Resolución de este viernes emitida por el ministerio de Salud, Regueiro instruyó al Consejo de Administración para que eleve -al ministerio- propuestas de modificación de la Resolución N 388/99 destinadas a establecer y consensuar cambios, modificaciones y criterios respecto a lo que ésta dispone.

Destacó que, con posterioridad al dictado de las resoluciones sobre las modificaciones en los reintegros de pasajes, se han efectuado nuevas evaluaciones institucionales, administrativas y financieras.

Qué había dicho el ISSN sobre la medida

Desde el Instituto aseguraron que la medida se tomó "como parte de las medidas para optimizar el equilibrio de la Caja Previsional y brindar beneficios que sean más equitativos para todos sus usuarios".

En este sentido, detallaron: "Esta medida no implica de ninguna manera un 'ajuste' sino un responsable y eficiente reordenamiento de recursos a efectos de garantizar con planificación los derechos de los jubilados provinciales y la equidad, aplicando todas las herramientas que le permitan al ISSN sostener los beneficios que otorga la Caja Previsional Provincial, que en cuanto a montos de remuneraciones, inexistencia de topes, forma de cálculo del haber y edades de acceso al beneficio es de las mejores del país, dentro de un contexto en el cual se proyecta una tasa de aumento sostenido de incremento del 5% anual de nuevos beneficios".

ISSN - (1).jpg Claudio Espinoza

Según el organismo el 54% de los beneficiarios durante 2025 fueron quienes perciben un haber más alto que el promedio bruto del total de jubilaciones, destacándose la solicitud del reintegro de pasivos con remuneraciones más altas. "Este análisis demostró que está totalmente desvirtuado el principio de equidad y solidaridad previsional", enfatizaron.

El nuevo beneficio que establecía la Resolución 633/26, por el contrario, se otorga al 54% de los pasivos con menores recursos actualizando el reintegro a 155.144,44 pesos (un 133% más del valor reintegrado para primer tramo de kilometraje de norma anterior) a ajustarse automáticamente y para los viajes dentro del territorio provincial, en consonancia con las políticas públicas del gobierno que incentivan el turismo interno.