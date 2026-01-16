Viajá Neuquén: así empezó la edición 2026 del programa turístico ¿Cuál es el destino más elegido?

En las primeras 48 horas de implementación se registraron más de medio centenar de operaciones y un importante volumen de reintegros para el turismo interno.

Caviahue-Copahue fue el destino más elegido en el comienzo de Viajá Neuquén 2026.

El programa Viajá Neuquén tuvo un muy buen inicio durante sus dos primeros días de vigencia, con un total de 55 operaciones validadas en servicios turísticos habilitados dentro de la provincia, lo que refleja una rápida adhesión por parte de los residentes neuquinos al programa de incentivo al turismo interno.

Del total de operaciones registradas, el 79% correspondió a servicios de alojamiento, consolidándose como el rubro más demandado en esta primera etapa. En cuanto a los destinos elegidos, Caviahue-Copahue encabezó las preferencias con el 30% de las operaciones, seguido por San Martín de los Andes con el 21%, Villa La Angostura con el 14%, Manzano Amargo con el 9% y otros destinos provinciales que completan el porcentaje restante.

Los consumos realizados en estos servicios generaron, hasta el momento, un reintegro total cercano a los 10 millones de pesos, evidenciando el impacto inmediato del programa tanto en la economía local como en el movimiento del sector turístico formal de la provincia.

VIAJA NEUQUEN

A quién está destinado y cómo funciona Viajá Neuquén

Viajá Neuquén 2026 está destinado a personas mayores de 18 años residentes en la provincia y permite acceder a un reintegro de hasta el 50 por ciento del monto gastado en servicios turísticos habilitados, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. Para acceder al beneficio, se requiere una compra mínima de 100 mil pesos y la posterior carga de la factura electrónica en el sitio oficial del programa.

El procedimiento es completamente digital y sencillo: una vez contratado y abonado el servicio turístico, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web, cargar el comprobante correspondiente y, tras la validación de los datos del prestador, del comprador y de la cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén informada, se acredita el reintegro antes del inicio del viaje.

viaja neuquen 2

El programa alcanza una amplia gama de prestaciones, incluyendo alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y servicios en el Complejo Termal Copahue.

Las compras pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, con viajes que podrán concretarse hasta el 30 de abril, mientras que toda la información, requisitos y carga de comprobantes se encuentra disponible en www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen

Paso a paso, cómo recibir el reintegro

En primer lugar, las personas que quieran acceder al beneficio deberán contratar servicios turísticos habilitados en los destinos ubicados dentro de la provincia de Neuquén.

Para pedir luego el reintegro, hace falta solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE).

viaja neuquen 3

Luego, se debe ingresar a la plataforma de Viajá Neuquén en el siguiente enlace.

El sitio web permite cargar los comprobantes con el CUIT del prestador, el número de factura y otros datos que aparecen en el ticket. Luego, se puede solicitar su validación.

Una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada.

Dudas sobre el programa Viajá Neuquén

El programa de reintegros busca fomentar el turismo local para los viajeros neuquinos a través del BPN. En esta edición, el tope de reintegro por beneficiario es de 500 mil pesos, y el beneficio aplica únicamente a comprobantes mayores a 100 mil pesos.

Los servicios y/o actividades sobre los cuales proceda el beneficio deberán ser contratados y cargados en el formulario desde lanzamiento hasta 7 días antes de la finalización del plan, el 30 de abril de 2026

Su uso aplica a cualquier compra realizada en destinos de la Provincia del Neuquén con fecha de estadía declarada en la Declaración Jurada, dentro de la vigencia del presente plan. El beneficio está sujeto a su aprobación desde la carga de la factura en la aplicación que al efecto se implementará.

viaja neuquen 4

El pago de los servicios puede realizarse con cualquier medio de pago y el crédito del beneficio se realizará en una cuenta (de ahorros o corriente) del beneficiario abierta en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A. (BPN).

Los comprobantes admitidos para la acreditación de compras anticipadas serán facturas y/o recibos tipo “B” y “C”, emitidos en forma electrónica, con Código de Autorización Electrónico (CAE)y en pesos argentinos.

El comprobante deberá ser a nombre del beneficiario consignando nombre de él/la solicitante, documento Nacional de Identidad (DNI)y/o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)/ Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y descripción del servicio contratado, indicando lugar en el que se realizará la prestación y fechas.

La omisión o falsedad de los datos consignados constituirá causal de exclusión del plan, no se reconocerá crédito ni beneficio alguno respecto de comprobantes de compras anticipadas que no resulten admitidos ni alcanzados por estos términos y condiciones.