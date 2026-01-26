El ISSN modificó las condiciones para el reintegro de pasajes que reciben jubilados y pensionados de Neuquén

La medida se tomó a través de una Resolución que aprobó el Consejo de Administración del instituto en busca de brindar beneficios más equitativos.

La medida busca llegar en mayor medida a los sectores de ingresos más bajos.

El Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) aprobó por mayoría la Resolución Nº633/26, en la que se modifican las condiciones del reintegro de pasajes que reciben una vez al año los jubilados, pensionados y retirados de la provincia del Neuquén .

Desde el instituto aseguraron que la medida se tomó "como parte de las medidas para optimizar el equilibrio de la Caja Previsional y brindar beneficios que sean más equitativos para todos sus usuarios".

En este sentido, detallaron: "Esta medida no implica de ninguna manera un 'ajuste' sino un responsable y eficiente reordenamiento de recursos a efectos de garantizar con planificación los derechos de los jubilados provinciales y la equidad, aplicando todas las herramientas que le permitan al ISSN sostener los beneficios que otorga la Caja Previsional Provincial, que en cuanto a montos de remuneraciones, inexistencia de topes, forma de cálculo del haber y edades de acceso al beneficio es de las mejores del país, dentro de un contexto en el cual se proyecta una tasa de aumento sostenido de incremento del 5% anual de nuevos beneficios".

issn.png

Los datos que llevaron a la modificación

El 54% de los beneficiarios durante 2025 fueron quienes perciben un haber más alto que el promedio bruto del total de jubilaciones, destacándose la solicitud del reintegro de pasivos con remuneraciones más altas. "Este análisis demostró que está totalmente desvirtuado el principio de equidad y solidaridad previsional", enfatizaron.

Durante el año 2025 la erogación por el concepto Reintegro de pasajes alcanzó a 1.426.505.400 pesos.

El cambio en las condiciones

El nuevo beneficio que establece la Resolución 633/26, por el contrario, se otorga al 54% de los pasivos con menores recursos actualizando el reintegro a 155.144,44 pesos (un 133% más del valor reintegrado para primer tramo de kilometraje de norma anterior) a ajustarse automáticamente y para los viajes dentro del territorio provincial, en consonancia con las políticas públicas del gobierno que incentivan el turismo interno.

"Este tipo de medidas buscan sostener un beneficio único entre las cajas previsionales del país, pero pensando siempre en la responsabilidad de su sostenimiento, su justa y equitativa distribución y dentro del marco del desarrollo sustentable de toda nuestra provincia", concluyeron desde el ISSN en comunicación oficial.

temporada verano enero 2026 san martín de los andes Federico Soto

Viajá Neuquén

En este sentido, la medida es complementaria con el programa Viajá Neuquén, válido hasta fines de abril, que permite que los neuquinos obtengan reintegros de hasta 500 mil pesos por las contrataciones de alojamiento, gastronomía y otros servicios turísticos en los destinos de Neuquén.

Viajá Neuquén alcanza a la contratación de alojamiento turístico, servicios gastronómicos, agencias de viaje registradas, prestadores de actividades turísticas habilitados, transporte turístico y alquiler de autos sin chofer en destino, además del Complejo Termal Copahue, centros de nieve y ski de la provincia y otros servicios que se incorporan según cada edición.

Las personas que quieran acceder al beneficio deberán contratar servicios turísticos habilitados en los destinos ubicados dentro de la provincia de Neuquén. Para pedir luego el reintegro, hace falta solicitar comprobantes fiscales electrónicos válidos (facturas tipo B o C con CAE).

Posteriormente, se debe ingresar a la plataforma de Viajá Neuquén en el siguiente enlace. El sitio web permite cargar los comprobantes con el CUIT del prestador, el número de factura y otros datos que aparecen en el ticket. Luego, se puede solicitar su validación. Una vez validados los comprobantes, recibirán el reintegro en la cuenta bancaria declarada.