Drama: sacó un préstamo de $3 millones para comprar mercadería y le robaron la cartera adentro del mayorista

La víctima es una comerciante de la meseta neuquina. Denuncia que los encargados de la sucursal le negaron ver las cámaras de seguridad.

Desesperada, una pequeña comerciante neuquina denunció el robo de 3 millones de pesos que tenía en una cartera mientras esperaba hacer un pago en el mayorista ubicado en calle Félix San Martín al 8000, en esta capital.

El hecho delictivo tuvo como víctima a una mujer que se identificó como Karen Parra , quien en diálogo con el periodista Rigo Castaño dio detalles de la angustiante situación que sufrió en las instalaciones del Yaguar.

La comerciante, que tiene una pequeña despensa en el Lote 34 , en la meseta neuquina, había realizado una importante compra y aguardaba en la fila para hacer el pago de la mercadería. Esa circunstancia habría sido aprovechada por mecheros que, en forma rápida, le sustrajeron la cartera y se dirigieron al exterior del comercio.

Cuando advirtió lo sucedido, la víctima se dirigió a los encargados y les comunicó sobre el robo. Luego, un poco más calmada, pidió acceso a las cámaras de seguridad para comprobar si la acción delictiva quedó registrada. Sin embargo, los encargados del mayorista le habrían respondido que no se podía. Castaño reveló que esta situación enojó mucho a la víctima y que ahora se encuentra aguardando el resultado de la investigación policial.

La cartera apareció tirada en la calle

La cartera de la víctima apareció en el exterior del comercio, tirada, y sin el dinero ni tampoco un celular. La víctima reveló también que el dinero lo había conseguido a partir de la gestión de un préstamo y que ahora no sabe cómo lo va a reponer.

Más allá del robo de mercadería, no hay muchos antecedentes de hechos delictivos sufridos por clientes en el interior de los predios de supermercados y mayoristas. Por el contrario, si hay varias denuncias por ataques delictivos en las playas de estacionamiento.

Uno de los hechos más indignantes ocurrió a principios de 2024, cuando un grupo de atletas de Villa La Angostura sufrió un indignante robo de pertenencias que tenían en su vehículo estacionado en el Jumbo de esta capital. "Tardamos menos de 40 minutos", precisó Camila Rivas, quien se encontraba al frente de un equipo de atletismo de la ciudad de Villa La Angostura. Más allá del escaso tiempo que permanecieron en el centro comercial neuquino, los ladrones lograron apropiarse de tres mochilas y otros elementos como reposeras. Indignados, se vieron obligados a realizar la denuncia en la Policía provincial y, además pedir la colaboración de los encargados del Jumbo para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, en este aspecto, casi no consiguieron respuestas.

Los robos en las playas de estacionamiento de los hiper

El robo ocurrió a mediados de abril de 2024, cuando Camila, junto a un grupo de jóvenes deportistas de La Angostura, decidieron ir a realizar unas compras en el Jumbo. En el interior del vehículo que utilizaban para movilizarse, una camioneta, dejaron gran parte de sus pertenencias. Lamentablemente, la situación no fue desaprovechada por los peligrosos delincuentes con inhibidores y, en pocos minutos, se apoderaron de mochilas y reposeras. Al regresar a la camioneta, Camila y quienes la acompañaban se encontraron con la triste imagen de la falta de sus pertenencias, entre las que se destacaban muchos elementos que utilizan en las competencias de atletismo.