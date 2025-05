Inseguridad en pleno centro: la angustiante experiencia de un comerciante ante los mecheros

Los comerciantes del centro neuquino ya no saben qué hacer para combatir a mecheros y mecheras que atentan contra sus ingresos del día a día. La indignación se debe mayormente a que los hurtos no denotan necesidad y las situaciones de tensión en las que muchos se encuentran ante personas que, a veces, les exigen la entrega de mercadería.

Hablando sobre un caso puntual, puso como ejemplo a una mechera que entró a su comercio y le pidió fiambre. El hombre tomó el embutido elegido y comenzó a cortarlo y prepararlo para la clienta, mientras mantenía un diálogo cordial, del habitual que se suele dar entre cliente y comerciante: el tiempo, el tráfico, los precios.

"Yo sentía ruido como de que me estaban sacando cosas, pero pensé 'Debe estar mirando chocolates'. Recién me llamó la atención cuando me dijo 'Voy a buscar el dinero al auto', porque ya nos ha pasado", explicó. Como era de esperarse, la mujer ya no volvió y se había llevado algunas golosinas del mostrador de Orlando.

SFO Nota inedita aumentos de precios en comercios por asuncioon de Milei (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Aunque suene insólito, según cuenta el comerciante, es una ocurrencia muy frecuente que los ladrones se lleven golosinas, chocolates, en lugar de alimentos de primera necesidad, lo que en su opinión habla de que justamente los hurtos no surgen de la necesidad.

"Cuando uno empieza a hacer su caja y empezás a ver las ventas que tuviste, cuando ves que casi llegan a la misma cantidad, es una tristeza porque nos pone en una situación muy fea como persona porque agradecemos a Dios de no reaccionar o no cometer nada porque tenemos familias, queremos trabajar y llegar a nuestra casa tranquilos, y por ahí nos encontramos en situaciones con estas personas donde tenemos que tener mucho autocontrol", expresó.

El hombre también lamentó que se ven "muchísimas" personas en situación de calle, algunas de las cuales también se presentan en comercios para tomar o pedir cosas. "Muchas veces son agresivos y exigen que les des algo", confió y agregó que la situación es principalmente problemática en inmediaciones de la Galería Jardín de Avenida Argentina y Alberdi, donde los comerciantes suelen llamar a la Policía seguido para frenar disturbios entre esta gente.

"A veces te intimidan, respiras profundo y decís 'Lo atiendo rápido'; te pone en una situación límite", lamentó y planteó que en la mayoría de los casos el comerciante no enfrenta a quienes atentan contra su negocio por resguardar su seguridad. "Uno no quisiera terminar lastimado o lastimar a nadie, uno no sabe su verdadera intención, si están armados o no".

SFP COmercios centro (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Contó también con dolor que, en ocasiones, algunos adultos envían a sus hijos pequeños a pedir, para generar lástima. "El nene tiene que estar jugando, no pidiendo. A veces les das bizcochitos y los dejan tirados, entonces no tenías hambre", señaló.

Expresó que hay días mejores y días peores en medio de esta inseguridad que sufren. "Pareciera que son días. Como si dijeran 'Hoy es viernes, vamos al centro'".

Por último, no supo plantear qué medida o decisión podrían tomar las autoridades para frenar esto, pero expresó: "La maldad de las personas se está notando mucho este último tiempo", y cerró: "Esto no va a cambiar si las personas no cambian".

Mecheras fueron atrapadas cuando intentaban robar huevos Kinder

Un insólito intento de robo ocurrió en un comercio en pleno centro de Zapala a fines de marzo pasado, que ilustra lo que comentó Insulsa esta mañana. Un hombre y dos mujeres ingresaron al local con la aparente intención de realizar una compra, pero en realidad tenían otro plan en mente. Gracias a la rápida reacción de la empleada del negocio, la maniobra fue descubierta y las mecheras no pudieron concretar el hurto.

El episodio ocurrió cuando el hombre ingreso a un local en San Martín 654, y actuando como distracción, comenzó a pedirle productos a la vendedora, mientras sus dos acompañantes fingían buscar cervezas en los estantes. Sin embargo, en un descuido de la trabajadora, las mujeres aprovecharon para esconder dos huevos de Pascua Kinder dentro de una cartera. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el primero en abandonar el local fue el hombre, dejando a sus cómplices dentro.

Mecheras intentaro robar un huevo kinder en Zapala.jpg

En ese momento, la comerciante comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Al acercarse a la zona donde estaban las mujeres, notó el faltante de los chocolates y, sin dudarlo, las encaró directamente. "Faltan cosas", les dijo con firmeza.

La reacción de una de las mecheras fue inesperada: en lugar de negar el hecho, respondió con un "ah, sí, disculpá", y comenzó a sacar los huevos de Pascua de la cartera. Acto seguido, ambas mujeres se apresuraron a salir del local, mientras la comerciante les advertía que llamaría a la Policía.