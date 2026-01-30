La querían desalojar de una casa en San Patricio del Chañar y amenazó con saltar al vacío

La mujer había ocupado una vivienda y reclamó que lleva 10 años esperando una solución habitacional. Qué se sabe hasta ahora.

Los vecinos de San Patricio del Chañar vivieron esta mañana momentos de extrema tensión cuando una mujer se subió al tanque de agua de una vivienda que ocupaba y amenazó con tirarse al vacío si no le ofrecían una respuesta a su reclamo por una solución habitacional. Se supo que la mujer se había instalado en en esa casa y que se alteró cuando intentaron desalojarla.

"En estos momentos, una mujer amenaza con tirarse al vacío desde un tanque de agua debido a que fueron a desalojarla del lugar donde vive", informaron desde el portal de noticias Seny sobre el momento de tensión que se vivió en la comunidad.

A su vez, la publicación agregó: "Vecinos que están en el lugar comentan que la mujer exige hablar con un medio para exponer la situación y publicó en sus redes sociales varios intentos de hablar con el Intendente".

Según pudo saber LM Neuquén, la mujer ya había hecho públicos sus reclamos por la falta de respuestas del Estado ante su necesidad de obtener un lugar para vivir. En base a lo que trascendió, ella reclama que lleva más de diez años esperando un lote y que no se lo entregan, pese a que cumple con los requisitos.

San Patricio del Chañar.jpg

También en base a la información a la que accedió este medio, la mujer ocupó un departamento que era propiedad de una empresa frutícola pero que lleva tiempo abandonado. El inmueble ya había generado otros conflictos porque fue utilizado también como aguantadero por personas que vendían drogas.

En el último tiempo, esta vecina de San Patricia del Chañar se había instalado en el lugar, ya que no contaba con otra alternativa de vivienda. Sin embargo, al enterarse de la situación, la empresa propietaria de la casa solicitó el desalojo.

Este viernes, cuando se inició el procedimiento para desocupar el lugar, la mujer se subió al tanque de agua y amenazó con tirarse al vacío, ya que lleva años reclamando por una respuesta a su situación de vulnerabilidad.

Por lo que pudo saber LM Neuquén, la mujer fue contenida luego por personal que participó del operativo, y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica y contención psicológica.

La crisis habitacional en San Patricio del Chañar

El caso de este viernes muestra la postal más extrema de una situación compleja para la localidad, que en los últimos años se vio sobrepasada por la cantidad de personas que buscan oportunidades en torno a la fruticultura o en empresas vinculadas al oil and gas, ya que se trata de un enclave cercano a los yacimientos de Vaca Muerta.

En una entrevista televisiva que ofreció recientemente Gonzalo Núñez, intendente de San Patricio del Chañar, alertó sobre la llegada de colectivos de otras provincias, con personas que llegan atraídas por falsas promesas de trabajo.

128 viviendas el chañar

En muchos casos, las familias que llegan presentan grandes necesidades y viajan con sólo una promesa de conseguir un empleo, pero sin una propuesta de contrato o un puesto concreto. Cuando arriban a San Patricio del Chañar, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

"Por el relato de estas personas, vimos que había familias con personas con discapacidad. Esta comunidad tampoco consigue alquileres, les parecen muy costosos y hay mucha demanda habitacional", dijo Núñez, que aclaró que la falta de viviendas no sólo afecta a los recién llegados.

"Tenemos alrededor de 800 inscriptos en el RUPROVI, nativos de Chañar, que están esperando su primer lote. Es muy difícil para esas familias que llegan conseguir un alquiler", aclaró.