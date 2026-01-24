Alerta por la llegada masiva de colectivos llenos de trabajadores golondrina con falsa promesa de trabajo

Vinieron desde Tucumán y llegaron a San Patricio del Chañar. Algunos regresan a casa al quedarse sin oportunidades laborales y con alquileres costosos.

Con el inicio de la temporada de cosecha en las chacras de la región se registró también el arribo de un gran número de familias que llegan desde otras provincias con la promesa de tener un trabajo rentable en la zona productiva de Neuquén. Desde la Municipalidad de San Patricio del Chañar realizan un monitoreo constante y aclararon que varios colectivos regresaron a sus ciudades de origen al encontrarse con un panorama distinto al que les habían prometido.

"La verdad que nos desborda esta situación, tenemos nuestro protocolo de acción", expresó Gonzalo Núñez, intendente de San Patricio del Chañar, sobre la situación que se vive desde hace dos semanas en esa localidad neuquina. Aseguró que "llegaron muchas personas en estas últimas dos semanas, presencias de colectivos sin contrato laboral, sin lugar dónde quedarse".

Pese a que la temporada frutícola ofrece oportunidades laborales para algunos peones rurales, lo cierto es que las promesas que trascienden en las provincias del norte exceden la demanda real de cosechadores, por lo que muchos se encuentran sin opciones cuando arriban a Neuquén.

"Con Seguridad Ciudadana hacemos un control interno por las gamelas para monitorear a todas las personas que llegan a la localidad y están dentro de las chacras pero que tienen trabajo", dijo el jefe comunal. Y aclaró: "Trabajamos de manera coordinada con la Policía para ver los antecedentes de cada uno, y también estamos trabajando junto a los productores y al gremio UATRE".

Los golondrinas se aprestan a llegar a la temporada de cosecha, provenientes de varias provincias del norte.

"Algunos pueden acceder a trabajo, son trabajos temporarios de cosecha pero no para todos los que vinieron", señaló Núñez en una entrevista con Canal 7. En ese contexto, la Municipalidad busca alertar a los que llegan para que también den aviso a sus familiares y conocidos en otras provincias, como Tucumán. Buscan cortar con la cadena de promesas laborales en la zona, porque el escenario no es tal como se los "pintan" en sus ciudades.

Los desafíos en San Patricio del Chañar

Núñez explicó que en los últimos días "ya pegaron la vuelta algunos colectivos". Según detalló: "Emprendieron la vuelta a casa pero en dos semanas no pudieron conseguir trabajo. Vienen con muchas promesas de su provincia pero la realidad no es la que les pintaron".

Ahora, el objetivo de la Municipalidad de San Patricio del Chañar se basa en aumentar los controles y también evitar que las promesas laborales se propaguen. "No tenemos comunicación con el gobierno de la provincia de Tucumán ni de ningún municipio", dijo el intendente del Chañar, pero aclaró que buscan frenar la llegada de más colectivos.

SFP Gonzalo Nuñez intendente de chañar (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Nos comentaron que venían cinco colectivos más y los estamos frenando porque no podemos satisfacer todas estas demandas", dijo y agregó: "Gendarmería también se instaló en las picadas para hacer controles a los colectivos que llegan de madrugada para evitar todos sus controles".

En muchos casos, las familias que llegan presentan grandes necesidades y viajan con sólo una promesa de conseguir un empleo, pero sin una propuesta de contrato o un puesto concreto. Cuando arriban a San Patricio del Chañar, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

"Por el relato de estas personas, vimos que había familias con personas con discapacidad. Esta comunidad tampoco consigue alquileres, les parecen muy costosos y hay mucha demanda habitacional", dijo Núñez, que aclaró que la falta de viviendas no sólo afecta a los recién llegados.

"Tenemos alrededor de 800 inscriptos en el RUPROVI, nativos de Chañar, que están esperando su primer lote. Es muy difícil para esas familias que llegan conseguir un alquiler", aclaró.