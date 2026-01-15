Maltrato animal en Neuquén: rescataron caballos en estado de abandono en una chacra

El operativo se desarrolló este miércoles en un terreno de Ruta 7 entre San Patricio del Chañar y Añelo. Los equinos permanecen bajo resguardo de la policía.

La División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén encabezó este miércoles un operativo por un grave caso de maltrato animal . Con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales , lograron rescatar y secuestrar dos caballos en estado de abandono. Ambos equinos se encontraban solos en una chacra deshabitada ubicada sobre la Ruta 7 , entre las localidades de San Patricio del Chañar y Añelo .

El procedimiento se concretó tras una alerta recibida por personal de la División Montada y Canes, que advirtió la presencia de un animal en condiciones críticas . A partir de esa información, se iniciaron tareas investigativas en la zona. “De inmediato nos trasladamos a las inmediaciones de San Patricio del Chañar y Añelo, donde constatamos que existía un equino en estado de abandono”, explicó la subcomisario Karina Maliqueo, jefa de la División Delitos Ambientales .

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Fiscalía especializada , a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid quien solicitó una orden de allanamiento para el terreno. “Se pidió la diligencia con la finalidad de efectuar el rescate del equino y resguardar su bienestar”, indicó la funcionaria policial.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que no había moradores en la propiedad, que se encontraba completamente deshabitada. Aunque inicialmente se había detectado un solo animal, al momento del allanamiento se confirmó la presencia de otro equino adulto, en total hallaron una yegua y un caballo macho. “En principio se observó uno, pero al realizar la diligencia encontramos dos, por lo que se dispuso el secuestro preventivo del segundo en pos del bienestar animal”, detalló Maliqueo.

equinos

Ambos animales presentaban signos evidentes de desnutrición, extrema delgadez y heridas visibles, situación que fue constatada por un veterinario que acompañó el operativo. “La diligencia contó con la colaboración de un profesional veterinario que dio fe de las lesiones y del estado en el que se encontraban los dos equinos”, confirmó la jefa de la división.

Respecto al posible uso de los animales y la responsabilidad de los propietarios, la subcomisario señaló que la investigación continúa en curso. “Eso todavía está en el marco de la investigación. En esta etapa la prioridad fue actuar rápidamente para proteger a los animales”, explicó. Tampoco se hallaron marcas visibles que permitieran identificar de inmediato a los dueños.

Tras el rescate, los equinos fueron asistidos por profesionales en el lugar y luego trasladados al predio de la División Montada y Canes, donde permanecen bajo resguardo. “Son animales adultos y pueden ser sanados, por eso siempre se actúa de inmediato para brindarles asistencia”, aseguró Maliqueo.

Denuncios por maltrato animal

Desde la Policía recordaron que los casos de maltrato o abandono animal pueden denunciarse en cualquier comisaría o a través de la aplicación del Ministerio Público Fiscal.

“Las personas responsables deben rendir cuentas por el estado en el que tienen a sus animales”. “Las personas responsables deben rendir cuentas por el estado en el que tienen a sus animales”.

Además, remarcaron que este tipo de delitos está penado por la Ley Nacional 14.346, que establece penas de 15 días a un año de prisión para los responsables.