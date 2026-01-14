Qué dijo el dueño de la perra acusado de maltrato animal por dejarla en la camioneta

El hombre explicó que un trámite en una farmacia se extendió más de lo previsto. Respondió las acusaciones y compartió un video de cómo vive con la mascota.

El lunes por la tarde se generó una situación de suma tensión cuando varias personas que circulaban por el centro de Neuquén detectaron que había una perra en una camioneta y comenzaron a llamar a la Policía y a la Municipalidad para denunciar abandono. Al arribar, el dueño aseguró que se trataba de un malentendido y anunció una contradenuncia.

Jorge Daniel Zenker adoptó a Nina hace seis años, cuando su hija se la dio, y hoy tiene 10 años. En diálogo con LM Neuquén , el hombre explicó las circunstancias del hecho que terminó con la intervención estatal y el repudio generalizado por las altas temperaturas que resultan peligrosas en los vehículos.

La indignación de la gente quedó filmada en varios videos que circulan por las redes sociales. Al presentarse el dueño, también llegaron los inspectores, quienes le explicaron que había cometido una negligencia al dejar encerrado al animal, y le labraron un acta de infracción , siguiendo la suposición de que la perra estaba en malas condiciones por haber permanecido una hora completa en el vehículo.

El descargo del dueño de la perra

Rodeado de sus cinco perros, entre ellos, Nina, Zenker explicó cuáles fueron las circunstancias de su paso por el centro y los detalles del episodio. "La perra vino conmigo en la camioneta desde la casa de mis padres en Allen con aire acondicionado durante la hora que nos lleva llegar hasta Neuquén, luego tuve que comprar unos remedios en Farmacia del Pueblo", indicó el señor.

De esta manera, aseguró que estacionó en Juan B. Justo, cerca del Banco Nación, y se dirigió al comercio cercano ubicado en San Martín e Yrigoyen.

"Ella siempre viaja conmigo, me acompaña a todos lados", comentó ante la pregunta de por qué prefirió llevarla a realizar esa menudencia porque se suponía que ese trámite en la farmacia sería rápido, y luego la llevaría a pasear. "Al volver iba a sacarla con correa a caminar al Parque Central para que descargue y disfrute, siempre lo hago", dijo a LM Neuquén en referencia al espacio verde ubicado a solo una cuadra del lugar donde estacionó.

Sin embargo, advirtió que surgió un inconveniente que extendió un poco más el trámite, pero señaló que "no es el tiempo que se dice", y aseguró: "voy a hacer una contra denuncia, una denuncia penal para invertir la carga de la prueba".

En primer lugar, informó que cuenta con la documentación que acredita los horarios: "tengo en qué momento entré, en qué momento llamé a mi médico, porque hubo una situación particular porque el sistema no permitía descargar las impresiones de los recetarios, eso me llevó un tiempo adicional".

En tanto, como se ve en los videos, recordó que estacionó a la sombra y con las ventanillas bajas, algo que hace de manera habitual, refutando la versión de que la perra estaba en mal estado de salud por el calor. "La perra quedó a la sombra, estaba tranquila, ellos la alteraron, yo dejé la ventanilla abierta unos 6 u 8 centímetros a cada lado, había corriente de aire, queda relajada, pero si te arrimás se transforma", aclaró.

Además, indicó que había dejado la camioneta sin trabas. "Si tanto les preocupaba que la perra estaba ahí, por qué no rompieron los vidrios o abrieron la puerta de atrás" y lamentó que el animal tenía exceso de baba cuando bajó del vehículo, lo cual evidenció que "se ha estresado", señalando el estrés que le generó la proximidad de tantas personas.

En tanto, indicó que prueba de que no sufría deshidratación fue el hecho de que los policías que intervinieron le dieron agua y ella no tomó: "le quisieron dar agua, dije que buena idea, sabía que si tenía necesidad, iba a tomar, pero no, no estaba deshidratada porque no quiso tomar agua". A su vez, comparó las temperaturas que se midieron in situ: "tiene que tener 39 y el veterinario midió y tenía 39,4".

"Somos una gran familia"

Al contrario de la acusación de maltrato animal y abandono, Zenker apuntó contra el grupo de personas por extender el tiempo que tuvieron que estar en el centro con su perra, expuesta a los calores del verano en pleno asfalto: "tuvimos que estar una hora más en el centro, en estado de alteración".

Al respecto de su vínculo con los animales, el hombre, que es un reconocido nadador de competición y especialista en seguridad vial, expresó "con los perros somos una gran familia", y en especial se refirió a Nina como una "gran compañera de viajes". Por este motivo, aseguró: "no voy a aceptar la palabra abandono ni maltrato, porque la ley dice otra cosa, la ley habla de abandono cuando las ventanillas están completamente cerradas, yo las tenía abiertas".

Además, frente a las críticas que recibió por el episodio del martes, Zenker compartió un video donde muestra cómo comenzó la jornada junto a sus amigos perrunos en su casa de Balsa las Perlas. Así, retrató las cuchas, colchones en camas de algarrobo, y un jardín con piscina: "acá se mueven con libertad, vamos al río también".