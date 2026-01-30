Identidad neuquina: logran reproducir dos especies clave para salvar el suelo de las bardas

Estas especies autóctonas son fundamentales para evitar la erosión y serán utilizadas para repoblar las áreas protegidas de la ciudad.

El vivero de la Guarda Ambiental de la Municipalidad de Neuquén , espacio dedicado a la reproducción de especies nativas y a la educación ambiental, anunció un logro esperanzador para la restauración medioambiental de la barda neuquina: la germinación y crecimiento de dos nuevas especies autóctonas , la efedra (ephedra ochreata) y la stipa (Stipa sp.).

Ubicado en el Parque Central , este programa de reproducción de especies se implementa desde hace tres años con un equipo de especialistas y el objetivo de multiplicar la flora nativa para repoblar zonas de bardas degradadas.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , destacó el hecho: “La efedra y la stipa se reprodujeron mediante semillas cosechadas de las propias plantas ubicadas en Parque Norte que fueron sembradas en plantines y crecieron al abrigo de sus compañeras, otras especies de nativas que ya venimos reproduciendo con éxito desde hace tiempo como son el palo azul, el olivillo, la zampa y la jarilla”.

Pablo Canziani, director de la Guarda Ambiental, describió que estas plantas son unas verdaderas sobrevivientes de nuestras bardas y cumplen un rol fundamental para sostener el suelo, cuidar y alimentar la fauna y ser parte del paisaje local que nos da identidad.

La efedra se reconoce por sus tallos verdes y articulados parecidas a “cañitas” finitas y casi no tiene hojas para no perder agua, “es súper resistente a la sequía y al viento fuerte, y cumple un rol clave: sus raíces ayudan a fijar el suelo de las bardas para que no se erosione. Además, produce unas bayas carnosas que son el alimento favorito de muchas aves locales”, precisó Canziani.

Concientización ambiental

La stipa, en tanto, es una gramínea de muy buen crecimiento, de entre 30 y 40 cm de altura, de aspecto plumoso y poco mantenimiento, que se multiplica en grupos en distintos parches de la barda.

Pero además la Guarda Ambiental funciona como aula viva para los alumnos de las escuelas primarias plantando especies nativas en jornadas especiales de concientización ambiental.

“Todas las especies nativas que reproducimos en nuestro vivero las utilizamos en jornadas de plantación en las distintas áreas protegidas en nuestra ciudad, y así, en 2025 logramos plantar más de 100 especies nativas en Parque Norte”, expresó.

También vinculado con la remediación ambiental, el funcionario confirmó que continúan las jornadas de restauración y repoblamiento del sauce criollo, “otra iniciativa para recuperar este árbol autóctono de la Patagonia que crece en la margen del río Limay”.