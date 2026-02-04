Cambia el precio de tu auto usado: cuánto vale en febrero 2026

La guía completa con las referencias de precios de autos usados en Argentina, de acuerdo a la lista elaborada por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El mercado de los autos usados arranca febrero 2026 con una actualización que vuelve a mover el piso de los precios. Para el que quiere vender, es el momento de revisar el número publicado y no quedarse con lo que “se pagaba” hace un par de semanas. Y para el que está buscando comprar, es clave tener una referencia antes de negociar.

En Argentina el valor final siempre depende de kilometraje, estado real, historial de mantenimiento y demanda del modelo. Pero igual hay un punto de partida que miran tanto agencias como particulares cuando se sientan a charlar: la guía que ordena el mercado con valores promedio por marca, versión y año.

En Neuquén y buena parte de la Patagonia, además, hay un condimento clásico que se repite: las pickups y 4x4 suelen estar más firmes por uso laboral, rutas largas y demanda sostenida. Eso no significa que “todo vale más”, pero sí que ciertos segmentos se negocian distinto según el lugar y el estado del vehículo.

Volkswagen Gol se mantiene como uno de los imbatibles entre los autos usados.

La recomendación es simple: chequear el valor de referencia del mes, comparar con avisos reales y recién ahí definir si se está ante una oportunidad o ante un precio inflado. Con esa base, la negociación se vuelve mucho más prolija.

Autos usados: cuánto vale en febrero 2026

La actualización de febrero ya está disponible en la guía mensual de la Cámara del Comercio Automotor, que reúne autos usados, pickups, SUV, utilitarios y también precios de 0 km. Los valores aparecen discriminados por marca, modelo, versión y año, para que la consulta sea directa y rápida.

Un punto importante: la guía funciona como valor promedio orientativo del mercado (sobre todo para agencias) y puede variar por el estado de conservación, el funcionamiento y otras circunstancias. Además, ese número no contempla costos extra de la operación, como transferencia, seguros, fletes o deudas que pueda arrastrar la unidad.

Valores de referencia en febrero 2026: ejemplos para ubicarse

Para tener una idea rápida de cómo se acomodan algunos modelos muy buscados dentro de la guía, estos son valores de referencia (según versión y año) que aparecen en el listado de febrero:

Volkswagen Gol Power 1.4 3P (2016): $8.956.000 ; (2015): $8.614.000 ; (2014): $8.1345.000 .

(2016): ; (2015): ; (2014): . Peugeot 208 5P 1.2 Like (2020): $16.684.000 ; (2021): $17.518.000 ; (2022): $18.210.000 ; (2023): $18.928.000 .

; (2021): ; (2022): ; (2023): . Toyota Corolla 4P 1.8 XEI CVT (2018): $24.852.000 ; (2019): $26.840.000; Corolla 4P 2.0 XEI CVT (2020): $28.060.000 .

(2018): ; (2019): (2020): . Toyota Hilux D/C 2.8 TD 4x4 SRX 6AT (2020): $54.508.000 ; (2021): $57.233.000 ; (2022): $59.523.000.

(2020): ; (2021): ; (2022): Volkswagen Amarok D/C 2.0 TDi 180CV 4x4 Highline (2020): $39.880.000; (2021): $41.874.000; (2022): $43.169.000.

Como siempre, esos números sirven para “pararse” en la negociación. Si el auto tiene historial de services, cubiertas nuevas, detalles estéticos resueltos y papeles al día, es lógico que el vendedor intente sostener un poco más el precio. Y al revés: si hay que invertir de entrada en mecánica, chapa o interior, también es razonable pedir un ajuste.

Autos usados: gastos y detalles que pueden cambiar el valor final

Una de las confusiones más comunes es mirar solo el precio de referencia y olvidarse de lo que viene alrededor. En una compra/venta real aparecen ítems que pesan: informes, verificación, grabado cuando corresponde, VTV (o revisión equivalente), y la situación de patentes y multas de tránsito.

Para el vendedor, llegar con todo ordenado suele ser decisivo. Un auto “listo para transferir” transmite confianza y acelera la operación, sobre todo cuando el comprador está comparando varias unidades similares y busca cerrar rápido sin sorpresas.

También conviene recordar lo obvio, que en usados vale oro: el auto entra por los ojos. Fotos claras, interior limpio y una descripción honesta (sin promesas raras) suelen rendir más que mil rebajas improvisadas, porque generan consultas concretas y no solo curiosos.