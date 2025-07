La estremecedora hipótesis sobre la causa de muerte de Mila, la nieta de Cris Morena

El brutal accidente que terminó con la vida de Mila Yankelevich sacudió a toda una comunidad, no solo por su dramático desenlace sino también por las fallas que se empiezan a conocer. La nena, de apenas 7 años, era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de dos figuras centrales del espectáculo argentino: Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Murieron dos nenas en un brutal accidente en Miami una era nieta de Cris Morena

Qué provocó la muerte de Mila Yankelevich

En las últimas horas, comenzó a circulación información difundida por varios periodistas argentinos como Jonatan Viale, donde se confirma cómo habría muerto la pequeña Mila.

Según precisaron, al aclarar que se trata de información que aún no se dio a conocer de manera oficial, Mila no murió por ahogo, sino por el golpe directo del remolcador sobre su cuerpo. Las imágenes del lugar y los testimonios lo confirman. Sin embargo, lo más preocupante no es el accidente en sí, sino todo lo que lo rodea.

mila yan El accidente que terminó con la vida de la nieta de Cris Morena genera dudas.

El especialista naval Marcelo Sarpero fue contundente: el velero estaba sobrecargado, los niños no contaban con elementos de protección adecuados para impactos, y la barcaza navegaba sin vigía. Esa última falla, calificada como "gravísima", implicó que nadie estuviera mirando al frente de la embarcación grande para advertir obstáculos. Una de las funciones básicas de cualquier navegación quedó desatendida.

Además, si bien la instructora podría contar con experiencia, estaba sola a cargo de cinco menores en mar abierto. La colonia funcionaba bajo la dirección de Florencia Barletta, de nacionalidad argentina, quien dirige la sede local de la Youth Sailing Foundation. Por el momento, la institución solo emitió un escueto comunicado en redes sociales, sin mayores explicaciones.

Desde la Guardia Costera de Miami ya confirmaron que se inició una investigación completa para determinar responsabilidades. “Incidentes como este dejan una marca imborrable”, afirmó el comandante Frank Florio, quien también señaló que se buscarán medidas para prevenir tragedias similares.

Dolor, silencio y una búsqueda de justicia

Mientras se suceden los peritajes, la familia guarda silencio.

MIla Cris Morena, Tomás Yankelevich y su hija Mila

Por su parte, Cris Morena había compartido en marzo una publicación dedicada a Mila por su cumpleaños. “Mi chiquita más linda del mundo. Mi corazón rojo, mi todo todo”, decía el mensaje, acompañado de una canción.

El golpe para la familia es inconmensurable. Años atrás ya habían atravesado la pérdida de Romina Yan. Hoy, el dolor vuelve a golpear con fuerza y deja una pregunta que trasciende lo personal: ¿cómo es posible que una actividad infantil al aire libre termine así?

Las causas están a la vista. Una estructura sin supervisión adecuada, una embarcación circulando sin las precauciones básicas y niños expuestos a condiciones inseguras. La muerte de Mila no fue el azar. Fue una cadena de omisiones que nadie detuvo a tiempo.