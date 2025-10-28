La generación sub 40: quiénes son los nuevos legisladores jóvenes que entran al Congreso Nacional

El próximo 10 de diciembre nuevos diputados y senadores asumen sus bancas, con gran presencia libertaria. Los nombres jóvenes que entran y sorprendieron.

Quiénes serán parte de la renovación de la mitad del Congreso de la Nación.

La Libertad Avanza (LLA) sacó un amplio margen de diferencia ante el peronismo en estas elecciones legislativas, ganando en casi todo el país. Con este triunfo, de más del 40% de los votos, el oficialismo renovó sus escaños y obtuvo nuevas bancas como también la oposición, renovando así ambos sus diputados y senadores .

El espacio del presidente Javier Milei se convirtió en la fuerza más votada y consolidó una posición clave, pasando de 37 a 93 bancas a partir del próximo 10 de diciembre. En el Senado , pasaron de ocupar 6 a 18 bancas.

Estos nuevos legisladores que se sentarán en en Congreso Nacional sorprendieron por su edad. El caso que más resonó fue el de Agustín Pellegrini, de 25 años , quien fue como cabeza de lista en la provincia de Santa Fe. Se trata del actual vicepresidente del partido libertario en esa jurisdicción y que recibió un apoyo clave en la última semana de campaña con la visita de Javier Milei a Rosario.

candidato la libertad avanza santa fe

Los jóvenes diputados y senadores que llegan en diciembre

Otro caso que sorprendió fue el de María Emilia Orozco, de 36 años de edad, quien levantó perfil hace unos meses y se postuló para dejar la Cámara de Diputados y pasar al Senado en representación de Salta. Orozco se convirtió en la flamante senadora por LLA tras obtener el 38,36% de los votos y se quedó con el primer lugar en su provincia.

nueva senadora libertaria

"Gracias Salta por elegir la Libertad. #ElEsfuerzoValioLaPena La batalla continúa…", publicó en sus redes sociales, donde destacó el resultado de los 238.459 votos a favor.

Estos dos representantes libertarios no son los únicos que representan a los sub 40, sino que también una de las grandes sorpresas del domingo la dio el chaqueño Juan Cruz Godoy, de 30 años, quien logró ingresar a la Cámara Alta.

En este caso, el libertario se quedó con la elección con el 45,57% de los votos, frente a poco más del 43 que había sacado el candidato de Fuerza Patria.

En La Rioja el candidato que representaba al oficialismo era Gino Visconti, un empresario gastronómico de 31 años pero en este caso no logró vencer a la coalición que tenía al gobernador local Ricardo Quintela como el principal impulsor.

gino visconti libertario

Más al sur, precisamente en Chubut, la candidata del partido violeta fue Maira Raquel Frías, de 38 años, quien obtuvo el primer lugar de la elección con el 28,30% de los votos y será una de las diputadas de la provincia dejando en el segundo puesto al Frente Unidos Podemos que se referenciaba en el peronismo.

De origen chaqueño pero con varios años de residencia en la provincia patagónica, Frías se ha presentado en las elecciones desde 2019 para diferentes cargos provinciales como nacionales.

En la provincia de Buenos Aires, las listas libertarias contaban con algunos nombres que traían consigo el peso de la interna dentro del Gobierno. Uno de estos es el de Andrea Vera, de 31 años, quien ingresó en el puesto 16 tras la victoria de Diego Santilli.

libertaria buenos aires

Otros de los candidatos jóvenes que ingresaron en la lista de PBA son Joaquín Ojeda de 34 años, un docente oriundo de Junín.

La nueva generación que llega desde Fuerza Patria

Una de las principales referentes que logró su lugar en el Congreso a pesar de haber quedado segunda con el 28% de los votos fue Caren Tepp. La rosarina fue una de las que más polarizó con las propuestas de LLA y fue increpada por sus rivales libertarios.

caren tepp fuerza patria

Otro nombre que ingresó al Congreso corresponde a Marina Salzmann, quien destacó en redes sociales: “¡Muchas gracias Marcos Paz por el acompañamiento en las urnas!".

Por último, en provincia de Buenos Aires, en la lista que encabezaba Jorge Taiana, en el noveno lugar ingresó a la Cámara baja la legisladora bonaerense Fernanda Díaz, de 35 años. “Soy parte de una generación que se sumó a la política de la mano de Néstor y Cristina”, se presenta en sus redes sociales.