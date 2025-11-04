Cómo avanza la investigación por el hallazgo de un cuerpo flotando en la Isla 132

Personal de Prefectura Nacional retiró este martes un hombre muerto debajo del puente de calle Río Negro. Tenía entre 30 y 40 años.

El hallazgo producido esta mañana de un cuerpo flotando justo debajo del puente de la calle Río Negro , en plena Isla 132 , dejó al personal de Gendarmería Nacional más que sorprendido. Todavía hay algunos puntos que continúan bajo investigación.

Aproximadamente a las 7 de esta mañana encontraron un hombre muerto durante el recambio de personal de Gendarmería cuya sede está en la misma isla. Se trata de una persona de entre 30 y 40 años que aún no fue identificada, pese a contar con un dato clave.

El comisario Freddy Rivera , a cargo de la Comisaría Segunda, explicó a LMNeuquén que para esta tarde estaban concluidas las labores en el lugar del hallazgo . “ Ya está depositado en la morgue judicial. La identificación la va a hacer la División Antecedentes Personales de la Dirección Judicial, que hacen el cotejo de impresiones digitales”, puntualizó.

muerto isla 132 Juan Manuel Curcho

Qué encontraron cuando extrajeron el cuerpo del agua

“A medida que pasaron las horas, que se fue recabando mayor información, se logró establecer que una efectiva de Prefectura lo vio flotando por debajo del puente de calle Río Negro. Lo que hicieron fue retirarlo de la corriente y a esa altura es cuando yo asistí con personal de la Comisaria de Segunda haciendo la preservación del lugar”, detalló Rivera.

muerto isla 132 (2)

El comisario comentó un dato revelador: cuando se hizo el levantamiento del cuerpo se encontró una billetera y una licencia. Por ese dato tampoco se puede ser determinante dado que lo que corresponde es que se efectúa una identificación dactiloscópica, que consiste en dentificar a una víctima a través de sus huellas digitales.

Además, fuentes judiciales confirmaron a LMNeuquén que la causa de la muerte es asfixia por sumersión, de acuerdo al informe preliminar de autopsia que fue enviado a la fiscal Guadalupe Inaudi. Otro dato no menor es que la víctima no presentaba signos de violencia.

Investigación

Por su parte, el comisario Rivera agregó que lo que están haciendo es "trabajando en la reconstrucción de los momentos previos a su hallazgo en el agua. Se están haciendo las tareas de relevamiento de cámaras para tratar de reconstruir en los momentos previos a que esta persona termine en el agua".

Señaló que tienen el punto exacto donde Prefectura extrajo el cuerpo del agua, pero "el tema es que no tenemos certeza de por dónde ingresó el agua y lo que recorrió ese cuerpo".