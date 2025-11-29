Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con el precio actualizado

Es uno de los SUV más patentados de Argentina. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Volkswagen T-Cross vuelve a aparecer entre los SUV compactos más elegidos del mercado argentino. Con seis años en el segmento y una actualización importante este año -que sumó la versión Extreme- el modelo reafirma su lugar entre las opciones con mejor equilibrio entre precio, seguridad y equipamiento. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre de 2025?

El T-Cross llega importado de Brasil y mantiene una oferta varirada con cinco configuraciones distintas, todas basadas en motores turbo y un nivel de seguridad que se consolidó como uno de sus principales diferenciales. De hecho, cuenta con calificación de cinco estrellas en Latin NCAP y ofrece seis airbags desde las versiones de entrada a gama.

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina ( ACARA ), el Volkswagen T-Cross registró 482 unidades patentadas en octubre 2025, lo que lo ubicó como el séptimo SUV más vendido del mes . Ese ranking estuvo liderado por Ford Territory (1.709 unidades), seguida por Chevrolet Tracker (1.532), Toyota Corolla Cross (1.339), Peugeot 2008 (1.251), Volkswagen Taos (1.141) y Jeep Compass (889). Por detrás del T-Cross quedaron Jeep Renegade (771), Nissan Kicks (531) y Fiat Pulse (610).

Vokkswagen T-Cross interior Así luce el interior de Volkswagen T-Cross. VW Argentina

Ranking de SUV más patentados – Acumulado enero/octubre 2025

Toyota Corolla Cross – 17.203 unidades Chevrolet Tracker – 16.115 Volkswagen Taos – 15.570 Peugeot 2008 – 14.071 Ford Territory – 12.166 Jeep Compass – 9.851 Volkswagen T-Cross – 9.225 Jeep Renegade – 8.948 Fiat Pulse – 5.555 Nissan Kicks – 5.133

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Volkswagen T-Cross: cuáles son sus versiones en Argentina

Volkswagen T-Cross se vende con cinco configuraciones y niveles de equipamiento en el mercado argentino. Un dato interesante es que este SUV se destaca por su seguridad: todas las versiones vienen de serie con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia al arranque en pendiente y alerta de cinturón en todas las plazas.

Volkswagen T-Cross panoramica Volkswagen T-Cross, un SUV que se destaca por su seguridad. VW Argentina

A eso se suma una estructura con buen desempeño en impactos y el agregado del frenado autónomo de emergencia (AEB) incluso desde las versiones de entrada, algo poco habitual en el segmento. Este combo, junto con el resultado de cinco estrellas en Latin NCAP, convierte al T-Cross en uno de los SUV más consistentes de su categoría en materia de protección activa y pasiva.

Las cinco versiones de Volkswagen T-Cross que se venden en Argentina son las siguientes:

T-Cross Trendline 170 TSI: la versión de entrada incorpora el motor 1.0 turbo de 101 CV con caja manual de 5 marchas. Incluye llantas de 16”, tablero digital de 8”, pantalla VW Play, control crucero, sensores traseros, volante en cuero, control de presión de neumáticos y frenado autónomo de emergencia con detector de peatones (AEB).

T-Cross Trendline 200 TSI AT: mantiene el equipamiento base pero suma el motor 1.0 TSI de 116 CV con caja automática CVT. Agrega seis parlantes, levas al volante, puertos USB-C traseros, apoyabrazos central y mejoras exteriores con faros LED y ópticas traseras renovadas.

T-Cross Comfortline 200 TSI AT: pensado para un mejor equilibrio entre confort y tecnología, suma llantas de 17”, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, cargador inalámbrico, climatizador automático, tapizados ecológicos y frenos a disco en las cuatro ruedas. Mantiene el motor 200 TSI con caja automática de 6 marchas.

Volkswagen T-Cross (1)

T-Cross Highline 200 TSI AT: eleva la dotación con tablero digital de 10”, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada, espejos rebatibles y luz ambiental. Mantiene el motor 200 TSI e incorpora materiales interiores de mayor calidad.

T-Cross Extreme 200 TSI AT (MY26): la tope de gama añade estética exclusiva: tapizados “Extreme”, neumáticos Seal Inside, techo bitono, barras y espejos negros, llantas de 17” y detalles en negro/naranja. Suma VW Connect, VW Play Conectada, control crucero adaptativo (ACC) y frenado autónomo AEB, reforzando seguridad y conectividad.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en noviembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 3%, estos son los precios del Volkswagen T-Cross en noviembre 2025: