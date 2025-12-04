Clima en la región: ¿Cómo estará el tiempo este viernes 5 de diciembre?

Se anticipa una jornada estable, con sol, calor moderado y sin lluvias en Neuquén y Cipolletti. El viento será del sudoeste y se esperan máximas cercanas a los 31 °C.

El viernes 5 de diciembre se presenta con un escenario estable, cálido y mayormente despejado en toda la región del Alto Valle, según los datos de la AIC .

La región Confluencia (Neuquén capital y Cipolletti) será nuevamente el sector más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 31°C y una mínima que rondará los 12°C en las primeras horas de la mañana. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del sudoeste , con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas aisladas durante la tarde.

Tiempo agradable en el norte neuquino

En el norte de la provincia, el pronóstico indica un día templado y con buenas condiciones de visibilidad. Las temperaturas se ubicarán por debajo de los valores del Alto Valle, con máximas que rondarán los 27°C y mínimas cercanas a los 10°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado y el viento será suave, sin eventos significativos.

río Curi Leuvu chos malal

¿Qué pasará en el centro de la provincia?

Para el centro neuquino, se anticipa una jornada con cielo despejado, sin indicios de lluvia. La amplitud térmica será marcada, con una mañana fresca y una tarde agradable, alcanzando máximas cercanas a los 25°C. Durante la tarde podrían presentarse brisas moderadas del oeste, pero sin impacto significativo. En esta zona predominará el aire seco.

En el sur de la provincia, el clima cordillerano ofrecerá un día estable, con temperaturas más frescas y un cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las máximas rondarán los 21°C y la mínima será cerca a los 8°C. No se esperan lluvias ni inestabilidad marcada, un escenario ideal en la previa al último fin de semana largo del 2025.

SFP Clima tormante lluvia calor sol (2) Sebastián Fariña Petersen

¿Se esperan lluvias en la región?

Según los pronósticos de la AIC, no se esperan lluvias para este viernes en la región Neuquén y Río Negro. La atmósfera se mantendrá estable durante todo el día, sin pulsos fríos, sin ingreso de humedad significativa y sin desarrollo nuboso que pueda provocar precipitaciones.

Este dato es importante para quienes, de cara al feriado, planifiquen viajes y actividades recreativas.

El próximo feriado en Argentina es el 8 de diciembre, decretado en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. En esta oportunidad, el día festivo cae el lunes, por lo que se podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.