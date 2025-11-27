Cayó un delincuente que cumplía la pena en su casa y se fugó: usaba otro nombre

El delincuente prófugo cuenta con un "frondoso prontuario", comentó la Policía. Quedó detenido a la espera de una audiencia.

Un delincuente reincidente y condenado fue ubicado tras pasar varios meses prófugo de la Justicia. Usaba otra identidad y se ocultaba junto a su pareja. Cómo fue el trabajo de la Policía para hacerlo caer.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Marcelo Aquito, a cargo de la División Recaptura de Evadidos , informó que el hombre tiene un "frondoso y amplio prontuario" por delitos contra la propiedad (robos y hurtos). Ya registra varias condenas, la última de ellas impuesta en 2024.

No obstante, en ese entonces, la defensa del hombre pidió que el cumplimiento de esa última pena sea en modalidad domiciliaria, por motivos que se desconocen. Esto fue autorizado y el delincuente de 47 años se fue a su casa sin tobillera pero bajo control por rondines sorpresivos.

El problema llegó cuando, durante uno de esos rondines, el condenado no pudo ser ubicado en el domicilio, por lo que la fiscalía de Ejecución pidió dictar su rebeldía y captura.

Ciudad judicial portada

Así llegó el caso a la mesa de trabajo de la División Recaptura, que trabajó por los últimos tres meses en dar con el delincuente mediante distintas tareas investigativas. "Esta persona no tenía teléfono ni impuestos a su nombre, por lo que se hacía muy difícil ubicarlo", confió Aquito.

Aún así, continuaron a paso firme y buscando algún lazo que el hombre pudiera tener en la ciudad que lo estuviera ayudando a permanecer oculto y así dieron con una mujer que es su actual pareja, con domicilio en el barrio Belgrano y donde al parecer pernoctaba el prófugo.

Las tareas de observación que se dispusieron por 24 horas permitieron corroborar esta información y que el delincuente buscado siempre se manejaba de noche y se retiraba en horas de la madrugada, procurando no ser visto, aprovechando la oscuridad de la noche y la menor circulación de personas en las inmediaciones.

Además, los investigadores descubrieron que el hombre se encontraba trabajando para una empresa bajo una identidad falsa, confió Aquito.

De esta manera, se dispuso el operativo y se lo detuvo en la vía pública el miércoles a la madrugada.

Ahora, se agendará una nueva audiencia ante la jueza de Ejecución para que dicte la revocación del beneficio otorgado y el delincuente continúe purgando su pena tras las rejas. Hasta entonces, quedará detenido en una comisaría.

Acusaron a ladrones por violentos robos: uno estaba en libertad condicional

Días atrás, dos ladrones fueron acusados por cometer violentos robos en el barrio Gran Neuquén con media hora de diferencia, y quedaron detenidos con prisión domiciliaria. Uno de ellos ya tiene condenas previas y se encontraba en libertad condicional desde principios de mes.

La acusación fue realizada por el asistente letrado Luciano Vidal y la asistente letrada Agustina Wouterlood en una audiencia el viernes pasado. Durante su alocución, plantearon como teoría del caso que los dos hechos fueron cometidos por "P.R.A" y "E.E.A", familiares entre sí, el pasado 19 de noviembre.

El primero fue cometido alrededor de las 19, en la zona de calles 1ro de Enero y Golfo San Jorge. Allí, ambos acusados interceptaron a una mujer que caminaba por la calle; "E.E.A" la apuntó con un arma y le dijo “dame todo o te mato”, mientras que "P.R.A" forcejeó con ella y le sacó una mochila con ropa, perfumes y documentación. Luego, escaparon a pie con sus pertenencias.

sala de audiencias ciudad judicial

El segundo hecho lo cometieron media hora después, en la esquina de 1ro de Enero y Lago Carilafquén. Allí, sorprendieron a un varón que caminaba por el lugar; "P.R.A" le dio una trompada en la cara mientras "E.E.A" lo apuntaba con un arma de fuego. Le robaron una mochila con documentación personal y distintos objetos, para luego escapar a pie.

Gracias a una rápida intervención policial, ambos fueron demorados poco después, lo que permitió llevarlos ante la Justicia.

"P.R.A", tenía ya una condena efectiva por delitos contra la propiedad, por la cual el pasado 4 de noviembre se le había otorgado la libertad condicional.