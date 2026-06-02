La madre del único sospechoso por el femicidio de Agostina Vega rompió el silenció tras conocerse los aberrantes detalles del crimen.

Desde el patio de su vivienda, Viviana expresó: "No encuentro explicación a todo esto".

Este martes al mediodía habló Viviana, la madre de Claudio Barrelier , el único sospechoso y detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. "Estoy destruida", expresó la mujer.

Desde el patio de su vivienda, Viviana expresó: "No encuentro explicación a todo esto, no sabemos que pensar". "Mi casa es deteriorada porque somos laburantes, yo trabajo en casa de familia, tengo 61 años y no cobro jubilación no cobro nada", sumó.

Respecto a la situación de su hijo, sostuvo- en exclusiva con A24 -que "uno cría a los hijos y no sabe lo que sale. Yo de las juntas de él no las conozco, él tiene su vida". "Es un monstruo" , lanzó al ser consultada sobre si vería a su hijo en la cárcel.

Viviana dejó en claro que ella no tenía detalles de la vida privada de su hijo y que desconoce también cuáles eran sus vínculos con la política. Respecto a si se va a contactar con la familia de la víctima, concluyó: "qué les puedo decir. Me da vergüenza mirarlo a la cara".

'Es un monstruo', habló la madre de Claudio Barrelier en medio de un desgarrador llanto

"Me siento responsable": la palabra del remisero que llevó a Agostina a la casa de Barrelier

Con el paso de las horas y a medida que se conocen mayores detalles sobre el brutal crimen, aparecen testimonios clave. Uno de ellos es el de Ariel, el remisero que llevó a la menor a la casa del barrio Cofico donde vivía Barrelier. El hombre reconstruyó los últimos momentos en los que vio con vida a la joven y cómo se siente tras conocer el terrible final.

En diálogo con C5N, Ariel dijo que "es triste cómo terminó todo. Estoy muy dolido. No se puede creer, pensábamos que podía ser una travesura, pero pasó el tiempo y esto no tiene fin. Lo que vive la familia no tiene nombre".

femicidio agostina autopsia preliminar Se solicitarán estudios complementarios con el fin de precisar la metodología y las circunstancias exactas.

Según relató, esa noche de la desaparición y muerte, Agostina subió al vehículo sin mostrar señales de preocupación y durante todo el trayecto se mostró alegre. "La nena me dijo que iba a recibir una sorpresa para la madre. Fue contenta y feliz por el momento. Iba confiada. Fue un engaño", afirmó.

"Me siento un poco responsable, me cuesta dormir, no estoy tranquilo. Es difícil trabajar también", expresó conmovido el hombre. Pese a su testimonio clave, Ariel comenzó a sentirse culpable por aquel viaje: "Me dicen que fue útil mi información en la policía, pero lo útil hubiera sido no dejar bajar a la nena".

Su conversación clave con la madre de Agostina

En otra entrevista ofrecida a TN y eltrece, el chofer dijo que en el entretiempo del partido entre Belgrano-River, entró a sus redes sociales y se encontró con una publicación de gente buscando a Agostina. Rápidamente, se contactó a través de Messenger con Melisa, madre de la adolescente, a quien conoce del barrio.

"Yo le dije a la flaca que la llevé anoche como a las 23 horas a la calle Fragueiro y Campillo. Le dije que la recibió una persona mayor, entre 30-35 años. Me preguntó como era y le dije que tiene rasgos como De Paul, de la Selección Argentina", explicó. "Ella se dio cuenta en el acto porque conoce la casa y quien era la persona, ella me dice que sabe quien es", sumó Ariel.