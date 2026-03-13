Descuentazos del 30% y $20.000 de reintegro en las carnicerías en marzo 2026: cómo aprovechar el ahorro

En el comienzo del año, la carne es uno de los alimentos que más aumentó. Por ello, es importante estar al tanto de las promociones bancarias y de billeteras virtuales que ofrecen en marzo 2026 buenos descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Algunas promociones permiten ahorrar entre un 15 y 30% , con topes que llegan hasta $20.000 mensuales , una cifra para nada despreciable.

Acceder a estos descuentos es sencillo, pero requieren prestar atención a algunos detalles para no dejarlas pasar. Muchas de estas promociones están atadas a un determinado método de pago , como puede ser QR, “sin contacto” (contactless) o dinero en cuenta. Es decir, si se utiliza otro mecanismo, no se aplicarán. Además, en algunos casos puntuales, solo están vigentes en días puntuales y no toda la semana.

Algo similar ocurre con los comercios. No todos están adheridos a estas promociones , por lo que conviene chequear en la web o preguntar directamente en el local antes de pagar. También hay que tener algo de paciencia , ya que los reintegros no suelen ser inmediatos y pueden demorar varios hábiles días en acreditarse. Por último, siempre se recomienda revisar los topes. Cuando se superan los límites mensuales, ya no habrá más devoluciones hasta que se renueve el siguiente mes , si es que la promoción continúa vigente.

Cuenta DNI y un ahorro de $20.000 al mes en carnicerías

cuenta dni Cuenta DNI mantiene en marzo su descuento en carnicerías, pescaderías y granjas de barrio.

La billetera virtual del Banco Provincia, que cuenta con más de 10 millones de usuarios, ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos. Uno de los más importantes es su promoción en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un descuento de 20% que se aplica de lunes a viernes. El ahorro máximo semanal es de $5.000, monto que se alcanza con un gasto de $25.000 en los comercios habilitados. Además, en ferias y mercados bonaerenses, el reintegro sube al 40% con un tope semanal de $6.000, al que se llega con compras de hasta $15.000.

A tener en cuenta al momento del pago: el descuento sólo es válido para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Banco Ciudad: descuento del 30% desde su aplicación Bueapp

Carnicerias- precio de la carne (4).JPG Las promociones de bancos y billeteras virtuales permiten un importante ahorro en carnicerías. Maria Isabel Sanchez

A través de su billetera virtual Buepp, el Banco Ciudad ofrece todos los días un descuento de 30% en la red de “comercios vecinos”, que incluye carnicerías y granjas. En este caso, el tope mensual de ahorro es de $15.000, al que se alcanza con un consumo máximo de hasta $50.000.

Por otro lado, en su promoción para las Ferias Itinerantes de la Ciudad, el 30% de descuento se aplica los lunes, martes, jueves y sábados, siempre que se pague con QR desde la app de Buepp, con tarjetas de débito, crédito o saldo de la cuenta. En este caso, el tope mensual de reintegro es de $20.000.

Banco Columbia: 15% todos los miércoles en cualquier carnicería

Otra promoción vigente que permite ahorrar al comprar carne es la del Banco Columbia. Su clientes tienen la posibilidad de acceder todos los miércoles a un descuento de 15% en cualquier carnicería, con un tope de $8.000 por mes, tope que se alcanza gastando $53.333 como máximo. En este caso, para conseguir el descuento, es necesario hacer el pago con la tarjeta de débito de Columbia a través de MODO, escaneando el QR del local desde la app del banco o de MODO.