El cambio estético de Maxi López que dejó a todos boquiabiertos

Maxi López regresó a la Argentina y llamó la atención al mostrarse con algunos kilos menos. También estrenó trabajo en la playa y un retoque en la cara que rápidamente fue detectado por los televidentes de MasterChef Celebrity , donde se perfila como el gran ganador de esta edición.

El ex futbolista se hizo una dentadura nueva y en las redes lo compararon con L-Gante. Además culparon a Wanda Nara por ser una “mala influencia” y haberlo llevado “por el mal camino de los canjes”. “¿Qué se hizo?“, ”Por ahí no era, Maxi", “Esta Wanda lleva a todos a hacerse lo mismo”, “¿Qué le pasó en la boca a Maxi López?“, ”¿Qué te pusieron? Sacate eso", “No puedo dejar de mirar lo que se hizo en la cara y la boca”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de X.

Aunque no le hizo caso a las críticas, el ex marido de Wanda Nara contó que le colocaron carillas. “Estoy súper contento, súper feliz. Es un proceso súper tranquilo”, reconoció. A todo esto, Maxi López vive un presente muy bueno. El 31 de diciembre se convirtió en papá por quinta vez tras el nacimiento de Lando, fruto de su relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, y hasta consiguió trabajo en Olga desde la playa.

image

A eso se le suma su gran performance en MasterChef Celebrity, donde se perfila como el campeón de la edición pese a los fuertes rumores de que sus compañeros no lo quieren porque sienten que “está acomodado”. El ex River aceptó el desafío por la insistencia de su ex, Wanda Nara, ya que además eso le garantizaría una estadía en Buenos Aires y así podría disfrutar de sus tres hijos mayores; Valentino, Constantino y Benedicto.

Tras regresar a la Argentina luego de acompañar a su mujer en el parto, López confirmó que busca casa para instalarse por una temporada larga junto a Daniela y sus chicos, ya que sueña con verlos crecer junto a los varones que tuvo con Wanda.

Cuánto está dispuesto a pagar Maxi López por un alquiler en Argentina

Maxi López está listo para encarar el 2026 con nuevos proyectos. El participante y candidato a ganar MasterChef Celebrity planea desembarcar en la Argentina de manera permanente y vivir muy cerca de su ex Wanda Nara.

image

La decisión del exfutbolista ya está tomada y tras viajar a Suiza por el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, diseña su presente laboral en la Argentina donde tiene un sinfín de propuestas. Es que su paso por el reality de cocinas le abrió las puertas a un mundo completamente nuevo que sabe aprovechar muy bien.

Ahora bien, la búsqueda de una vivienda para su familia en Argentina no será una tarea tan sencilla teniendo en cuenta los requisitos del exfutbolista. Según contó Santiago Sposato en A la Tarde (América) el participante de MasterChef Celebrity busca una casa de categoría a la laguna, con cinco dormitorios, situada preferentemente en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta, como alternativas los barrios Golf, Virazón o Los Puntes.

La idea es estar lo más cercano a Wanda Nara para compartir más tiempo con sus hijos. El presupuesto para el alquiler oscila entre los 18.000 y 20.000 dólares mensuales, con la exigencia de firmar un contrato mínimo de un año.