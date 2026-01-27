¿Maxi López o Esther Goris?, a quién eliminó el jurado de MasterChef Celebrity

Una de las personas más queridas del programa fue elegida por el jurado para terminar su participación en el reality. La despedida del jurado.

Esther Goris fue la reciente eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe). La actriz fue la última en ingresar en medio del repechaje como nueva participante y quedó rápidamente expulsada tras una frustrada preparación.

La noche de eliminación tenía como desafío preparar unas pastas de diseño con el fin de conquistar al exigente jurado de esta temporada y continuar en el certamen más visto de la televisión.

La definición la comunicó Damián Betular quien dejó en un mano a mano a Maxi López y a la actriz Esther Goris que finalmente fue eliminada. “Que una actriz tan consagrada como vos que quiera y pueda venir, para nosotros es un honor. Y hasta el último minuto tomaste muy en serio esta competencia, sé que te duele irte”, la despidió el pastelero.

Por su parte, Donato remarcó que su breve paso por el programa “trajo aires muy lindos” y, el momento más emotivo, se vivió cuando Martitegui recordó que él cocinó muchas veces para ella, sin saberlo. “Te voy a decir algo que no sé si sabés, yo cociné muchas veces para vos, vos venías a un restaurante que yo tenía y siempre comías un pulpo a la parrilla”, le dijo.

Esther se sinceró y aclaró que eso lo recordaba porque lo sabía (para sorpresa del cocinero) quien se lamentó no haberla conocido antes. “De haber sabido que eras tan divina, interesante, inteligente, me arrepiento de no haberte conocido antes. Estoy feliz de haberte cocinado muchas veces”, lanzó el jurado más picante del certamen.