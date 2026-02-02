Sobrevivir con Fibrosis Quística: Rodrigo y la búsqueda de un trabajo que le permita una vida digna

Rodrigo Contreras, un joven de 21 años de la ciudad de Zapala, busca un empleo estable para costear su tratamiento médico y medicamentos sin tener que depender de la caridad de los demás.

En la ciudad de Zapala , un joven de 21 años llamado Rodrigo Contreras enfrenta la vida cada día con valentía y determinación. Nació con fibrosis quística (FQ), una enfermedad respiratoria crónica y compleja que afecta a muy pocos. A lo largo del tiempo ha tenido que superar innumerables desafíos.

Sin embargo, a pesar de las dificultades que conlleva su condición, Rodrigo no se rinde. Con una fuerza y una voluntad admirables, busca una oportunidad laboral para poder trabajar y costear su tratamiento médico . No pide limosna, ni busca la solidaridad de la gente en forma de donaciones. Solo quiere una oportunidad para demostrar su valor y sentirse útil a la sociedad.

Bien es sabido que la FQ es una enfermedad que no solo afecta a la persona que la padece, sino también a su familia y seres queridos. De todas maneras, el joven zapalino no se deja definir por su condición. En su lugar, busca superar los obstáculos y encontrar formas de vivir una vida plena y y darle un significado que valga la pena. Es por todo esto que no busca la lástima ni la compasión. Solo busca una oportunidad para demostrar su valor y contribuir a la comunidad que lo vio nacer y crecer.

Rodrigo Contreras comparte su misma enfermedad de base (Fibrosis Quística) con su hermano Benjamín, de 31 años. En su caso la patología no presenta un cuadro de complicación, ya que no es dependiente de un concentrador de oxígeno. Una de las características de la FQ es la extrema delgadez de los pacientes, aún así “Benja” trabaja en la construcción lo que implica un esfuerzo físico no recomendado. Por esta misma razón también está en búsqueda de un trabajo acorde a su situación sanitaria y para que la enfermedad no avance.

RODRIGO FIBROSIS QUISTICA 4 Benjamín, el hermano de Rodrigo que también tiene fibrosis quística.

“Soy el menor de nueve hermanos y, aunque mi vida ha estado marcada por la pérdida, como el fallecimiento de mi padre en 2017, y por una madre (Margarita) que sigue a mi lado, mi voluntad permanece intacta”. Rodrigo Contreras. “Soy el menor de nueve hermanos y, aunque mi vida ha estado marcada por la pérdida, como el fallecimiento de mi padre en 2017, y por una madre (Margarita) que sigue a mi lado, mi voluntad permanece intacta”. Rodrigo Contreras.

Una voz de esperanza en la adversidad

Rodrigo Contreras en diálogo con LM Neuquén relató como su enfermedad crónica ha marcado su vida desde siempre. Además, testimonió sobre la lucha diaria que enfrenta, los obstáculos que ha superado y la búsqueda de una oportunidad laboral que le permita vivir con honradez y sobre todo con dignidad.

El joven nació con FQ, una enfermedad que afecta a los pulmones y al sistema digestivo. Desde niño, ha tenido que combatir con la patología y sus complicaciones. "Mientras otros jugaban, yo aprendí lo que era el aislamiento, el cansancio extremo y la mirada ajena sobre mi delgadez", admitió con impotencia.

A medida que la enfermedad avanzó, Rodrigo tuvo que abandonar sus sueños de ser carpintero en los Talleres Don Bosco. "Mi cuerpo ya no resistía", indicó. Intentó terminar la escuela nocturna, pero la ineficiencia de las empresas de mantenimiento de sus concentradores de oxígeno, le obligaron a abandonar. "Luchar con la burocracia ha sido tan difícil como luchar con la enfermedad", se lamentó.

RODRIGO FIBROSIS QUISTICA

La soledad de la enfermedad

La Fibrosis Quística no solo afecta la salud física de Rodrigo, sino también su bienestar emocional. "Esta enfermedad, sumada a la falta de equipos dignos, me ha condenado a una vida solitaria", destacó. Prácticamente no tiene amigos ni novia, y arrastrar su equipo de oxígeno se convirtió en una barrera que lo apartó del mundo social y de los afectos que cualquier joven de su edad debería tener.

Tal vez como un “ahogado” grito de desesperación, Rodrigo habló desde una cama de internación del hospital Zapala, donde se encuentra internado por retención de dióxido de carbono debido a un equipo fijo que funcionaba mal. "Es frustrante hacer todo bien, mi medicación, kinesiología, comer sano y volver siempre al punto de partida porque las herramientas que me permiten vivir fallan", apuntó con manifiesta angustia.

RODRIGO FIBROSIS QUISTICA 2

La búsqueda de la dignidad

A pesar de todo, Rodrigo nunca bajó los brazos. Ha viajado a Buenos Aires para evaluar una posible operación de pulmón y su mayor tristeza es no poder costear ese camino por sus propios medios. "No busco caridad, busco dignidad", enfatizó. El joven se encargó varias veces de remarcar que solo quiere trabajar y contribuir a la comunidad, pero necesita encontrar una oportunidad laboral que se adapte a sus necesidades.

“Soy una persona inteligente, aprendo rápido y tengo una voluntad de hierro. Mi limitación es de esfuerzo físico, pero mi capacidad mental está intacta. Busco una oportunidad laboral, especialmente administrativa o remota, donde mi condición no sea un prejuicio”, solicitó. A la par añadió que “quiero ganarme el sustento con el sudor de mi frente y dejar de sentir que la vida se me pasa esperando un repuesto o una llamada”.

Por otra parte, se permitió reflexionar sobre el presente de su vida: “Hoy entiendo que mi mayor reto no ha sido la salud, sino el deseo de sentirme útil y productivo. Solo necesito una cosa: que alguien vea mi potencial antes que mi equipo de oxígeno y pueda darme un trabajo”.

Para finalizar expresó que “quiero agradecer a todos aquellos que se tomaron el tiempo de leer mi historia. Espero que puedan entender mi situación y que puedan ayudarme a encontrar la oportunidad que estoy buscando. No estoy solo en esto. Hay muchas personas como yo que luchan cada día por vivir una vida digna”. Para ayudar a Rodrigo, lo pueden contactar al número de celular: 2942 258898.