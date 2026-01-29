Paro en el hospital de Zapala: trabajadores iniciaron retención de tareas con varios reclamos

La medida comenzó este miércoles con permanencia en el lugar de trabajo. El reclamo se extiende a otros centros de salud de la Región del Pehuén.

El conflicto en la salud pública de la Región del Pehuén sumó este miércoles un nuevo episodio con el inicio de un paro en el Hospital Zapala . Tal como habían resuelto en asambleas, las y los trabajadores comenzaron una medida de fuerza que incluye retención de tareas, quite de colaboración y permanencia en el lugar de trabajo, lo que impacta directamente en el principal centro sanitario de la zona.

Desde el hospital informaron que durante la jornada se mantienen las guardias mínimas y los servicios esenciales, aunque la atención habitual se encuentra reducida. La protesta se inscribe en un reclamo más amplio que involucra a hospitales y centros de salud de distintas localidades del Pehuén.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la situación de las y los trabajadores eventuales . Exigen la renovación y continuidad de estos contratos por necesidad de servicio hasta fines de 2026 y el pago de los haberes en tiempo y forma, una problemática que aseguran se repite desde hace meses.

Además, reclaman la creación de nuevas eventualidades en sectores considerados críticos, como enfermería y camilleros, y la cobertura de vacantes que permanecen sin ocupar desde 2023 a raíz de jubilaciones, renuncias o cambios de función.

Otro de los puntos señalados es la falta de avances en los pases a planta permanente y en los cambios de función. Los trabajadores reclaman la firma de decretos para cargos ya concursados y con expedientes iniciados, trámites que —según denunciaron— continúan demorados en instancias administrativas sin plazos definidos.

Falta de personal e infraestructura

La escasez de recursos humanos atraviesa a varios establecimientos de la Región del Pehuén. En el Hospital Zapala, los trabajadores advierten sobre faltantes en el sector de cocina y en el área de salud mental, donde solicitan la creación de guardias activas.

En Las Coloradas y Las Lajas, en tanto, alertan por la falta de odontólogos, mientras que en el hospital de Bajada del Agrio los choferes reclaman el pago de viáticos que aseguran se encuentran adeudados.

Las condiciones de infraestructura también forman parte del conflicto. Los trabajadores señalaron problemas edilicios en distintos hospitales de la región y apuntaron especialmente al sector de lavadero del Hospital Zapala, donde las máquinas lavadoras y secadoras registran roturas frecuentes. En ese marco, exigen una solución definitiva que permita garantizar el funcionamiento normal del servicio.

Sin convocatoria al diálogo

En el trasfondo del conflicto, los trabajadores cuestionan las políticas del gobierno provincial que encabeza Rolando Figueroa, a las que vinculan con un proceso de ajuste y precarización laboral, en sintonía —plantean— con las reformas impulsadas a nivel nacional.

Hasta el momento no se informaron convocatorias oficiales al diálogo. Mientras tanto, la medida de fuerza iniciada este miércoles mantiene en alerta al sistema de salud de la Región del Pehuén y no se descarta una profundización del plan de lucha si no hay respuestas a los reclamos planteados.