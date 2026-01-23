La UTA al borde de un paro de colectivos tras fracasar la paritaria: a qué servicios podría afectar y cuándo

La Unión Tranviarios Automotor se declaró en estado de alerta y advirtió que podría convocar a un paro de colectivos de hasta 48 horas si no hay acuerdo en la próxima audiencia.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) , gremio que agrupa a los choferes de colectivos de corta y media distancia , se declaró en estado de alerta ante el fracaso de las negociaciones salariales y advirtió con una medida de fuerza que podría paralizar el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si no se llega a un acuerdo con las cámaras empresarias y el Gobierno.

La última audiencia paritaria entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte automotor concluyó sin un acuerdo sobre la revisión salarial para 2026 . En el encuentro, convocado por la Secretaría de Trabajo, las partes no lograron superar sus diferencias, tras varias rondas de diálogo que ya habían quedado truncas en instancias anteriores.

El sindicato rechazó de plano la oferta presentada por las empresas, que proponía un incremento de apenas 1% mensual , al considerar que resulta insuficiente frente a la inflación y la realidad económica de los trabajadores. Según la UTA, la oferta no cubre los gastos básicos de los choferes y profundiza la pérdida de poder adquisitivo que arrastran hace meses.

Desde el sector empresario, en tanto, sostienen que la capacidad de mejora salarial está condicionada por una grave situación financiera del sistema de transporte, con demoras en el pago de subsidios estatales y dificultades para afrontar los costos operativos. Este escenario, advierten, afecta a un porcentaje significativo de las compañías que operan en el AMBA, muchas de las cuales se encuentran “al borde de la quiebra” si no se actualiza la estructura de costos.

Estado de alerta y posible medida de fuerza

Ante la falta de avances, la Secretaría de Trabajo decidió pasar a un cuarto intermedio las negociaciones hasta el martes 27 de enero, cuando se llevará a cabo una nueva audiencia de manera virtual. La UTA ratificó su estado de alerta y movilización y advirtió que, si en esa instancia no se alcanza un acuerdo con respuestas concretas sobre recomposición salarial, el plan de lucha podría incluir un paro total del servicio de colectivos en el AMBA.

El sindicato no confirmó una fecha específica para la medida de fuerza, pero no descartó que, de persistir el conflicto, la huelga pueda organizarse en las próximas días o semanas y extenderse por un lapso de hasta 48 horas, afectando a millones de usuarios que dependen del transporte automotor para sus desplazamientos diarios.

El impacto en la región

Un eventual paro de colectivos en el AMBA tendría un alto impacto social, ya que la mayoría de los pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano utiliza este medio para llegar a sus trabajos, centros educativos y demás actividades cotidianas. La advertencia del gremio generó inquietud entre usuarios y autoridades, ante el riesgo de interrupciones en un servicio esencial.

En la región, el paro podría afectar a los servicios interurbanos, dentro del convenio del AMBA, como el de Pehuenche que une Neuquén-Senillosa o el que une nuestra capital provincial con las localidades rionegrinas de Cipolletti, Centenario y Cinco Saltos. También los servicios de la empresa Koko que unen todo el Alto Valle de Río Negro-Neuquén, desde Villa Regina a la capital.

Posturas y próximos pasos

Las partes involucradas exhiben posiciones distantes. La UTA insiste en que los salarios actuales no se ajustan a la inflación y que la falta de paritaria homologada hace insostenible la situación para los trabajadores. Por su parte, los empresarios remarcan la necesidad de una reestructuración de costos y financiamiento adecuado, aspecto que depende también de decisiones del Gobierno y del Estado nacional.

La expectativa se centra ahora en la audiencia del 27 de enero. Ese día podría definirse si la negociación salarial se destraba o si, en cambio, se profundiza el conflicto y se confirma la medida de fuerza. Hasta entonces, el servicio de colectivos continuará operando con normalidad, aunque con tensión latente entre las partes.