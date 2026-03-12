¿Sin vuelos para el finde largo? ATE anunció paro en más de 27 aeropuertos del país

La última movilización del gremio había sido en febrero, cuando la reforma laboral fue tratada en la Cámara de Diputados.

Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) anunció un paro en reclamo del pago de aumentos salariales, que el gremio denuncia como incumplidos, por el Gobierno nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ).

Esta medida de fuerza será entre el próximo 18 y 24 de marzo y afectará a más de 27 aeropuertos de todo el país, por lo que decenas de vuelos podrán sufrir modificaciones o cancelaciones.

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de no pagar los aumentos acordados con la administración. Y aclaró que la medida de fuerza se concretará los días anunciados, entre las 9 y las 12 del mediodía, y entre las 17 y las 20 horas .

Solo se eximirán de la protesta los sectores considerados esenciales, como bomberos, Sanidad y controles operativos, por lo que el paro tendrá impacto en las operaciones normales, pero garantizará la realización de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

ATE LANZA PARO DE UNA SEMANA EN AEROPUERTOS POR LA FALTA DE PAGO DEL AUMENTO SALARIAL!!



El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió NO PAGAR LOS AUMENTOS ACORDADOS en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Hemos decidido realizar… pic.twitter.com/P6thIHBbDw — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 11, 2026

ATE representa a un sector clave de trabajadores estatales en dependencias aeroportuarias, incluyendo personal administrativo, técnico y de seguridad, cuya participación resulta esencial para la operación diaria de los aeródromos.

Esta decisión surge luego de un mes de negociaciones y mesas de diálogo sin resultados. El gremio señala que la medida busca visibilizar la situación salarial de los trabajadores del organismo. "Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado", manifestó Aguiar al justificar la convocatoria al paro.

Rodolfo Aguiar. ATE.jpg Rodolfo Aguiar, titular de ATE, cruzó con fuerza a la CGT.

La última movilización del gremio había sido en febrero, cuando la reforma laboral fue tratada en la Cámara de Diputados. En esa ocasión, ATE cuestionó el proyecto impulsado por el gobierno nacional y marchó hasta las inmediaciones del Congreso, donde hubo incidentes con la policía.

Además, el gremio denunció que los trabajadores aeroportuarios no cobraron en el último día hábil del mes y que en la liquidación de enero no estaba computado un aumento que habían acordado con el Gobierno y todavía no había una fecha de pago. Finalmente, ese conflicto se resolvió.

Controladores aéreos no apoyan el paro convocado por ATE

Desde la conducción de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) aclararon que no adhieren a las medidas de fuerza que llevará a cabo ANAC, nucleados en ATE.

Esta decisión se debe a que semanas atrás, el gremio de controladores aéreos anunció un acuerdo paritario que permitió el levantamiento del plan de lucha que venía desarrollando.

El consejo directivo de ATEPSA confirmó el acuerdo salarial para el período diciembre 2025-mayo 2026, que además incluye mejoras en asignaciones y la actualización en abril de las mediciones inflacionarias y su impacto en los ingresos del personal de la actividad.

En una asamblea, el personal aprobó el acuerdo que contempla un incremento paritario distribuido en los meses mencionados; el aumento en el concepto de refrigerio y "la revisión, en el mes de abril, del concepto de complejidad", explicaron desde ATPSA.