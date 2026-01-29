Los detalles del breve romance que la China Suárez tuvo en 2019 con Gonzalo Heredia

Hace un año se dio a conocer la versión que indicaba que la China Suárez y Gonzalo Heredia habrían tenido un affaire en 2019. Aunque ambos acotres lo negaron en su momento, en las últimas horas un cronista aseguró que fue testigo del beso que se dieron en una fiesta de la productora Polka.

Este miércoles, al aire de El ejército de la mañana (Bondi), el periodista Santiago Riva Roy lanzó: “Qué nostalgia que Polka ya no esté más. Qué bajón... Dato que no le importa a nadie, cómo chaparon esa noche en la fiesta de los 25 años de Polka Gonzalo Heredia con la China Suárez”.

Ante la sorpresa de todos, recordó: “Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos a la cámara ‘prende la cámara para tomar esa imagen’ y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas... Y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos. Sí, se estaban comiendo ahí, muy lindo”.

image

“Tiraste... Gonzalo Heredia”, señaló Pilar Smith, haciendo referencia a que en ese entonces el actor ya estaba en pareja con Brenda Gandini. Y el cronista retrucó: “Y bueno, qué se porte bien”. “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá sentada. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, cerró.

La reacción de Gonzalo Heredia cuándo le preguntaron por su affaire con la China Suárez

A comienzos de febrero de 2025, Yanina Latorre señaló en redes sociales a Brenda Gandini como una de las famosas perjudicadas por la China Suárez, junto a Pampita, Wanda Nara y Eugenia Tobal. Esta mención causó sorpresa, ya que la actriz y su pareja, Gonzalo Heredia, aún están juntos. Sin embargo, en redes reflotaron los rumores de una fuerte crisis entre ellos en 2019, justo cuando el actor y la China grabaron la novela Argentina, tierra de amor y venganza.

En ese entonces, Ángel de Brito contó en su programa de streaming de Bondi Live que el galán se comunicó con él, visiblemente enojado por quedar nuevamente vinculado a la artista, y aclaró que nunca tuvo un affaire con quien por esos días fue su compañera de trabajo. “No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, le habría dicho el actor al conductor de LAM.

image

Ante la confusión, el periodista le habría aconsejado llamarse a silencio para no sumar más a la polémica: “Para mí, si alimentás la novela, como están haciendo los protagonistas, empieza un quilombo que no termina más. En dos días, estos se tiran un tiro más fuerte y vos desaparecés, lo tuyo queda en la nada”.

En cuanto al rumor sobre su presunta infidelidad con Suárez, Ángel expuso su conversación con Gonzalo: “Lo que me dijo con respecto a la China Suárez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”.