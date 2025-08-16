Le alcanzaron seis minutos: Icardi volvió a jugar tras la lesión y marcó un gol en la victoria de Galatasaray

El delantero ingresó desde el banco de suplentes a los 81 minutos de partido. Las palabras del goleador tras el encuentro.

Mauro Icardi está de regreso, y volvió con todo para la alegría del Galatasaray de Turquía, que ya sintió el primer efecto por su presencia. Es que el delantero sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes tras convivir 281 días con una lesión y aportó un tanto en la victoria 3-0 ante Karagümrük .

El jugador saltó al campo a los 81 minutos del partido para volver agarrar ritmo lentamente tras estar un largo período afuera de las canchas.

Tras seis minutos adentro del campo de juego, llegó la jugada que le permitió al jugador marcar nuevamente: una mala salida de la defensa y la buena presión del mediocampista uruguayo Lucas Torreira, hicieron que Mauro quede mano a mano con el arco, y con el arquero mal posicionado a un costado, para convertir el tanto que contribuyó en la victoria.

Inmediatamente, el jugador recibió el cariño de sus compañeros que rápidamente fueron a abrazarlo con una sonrisa. Una vez terminado el encuentro en condición de local, Icardi expresó su felicidad por ser capitán del club: "Estoy muy orgulloso de ser el capitán de este club".

Sostuvo que "me siento especialmente orgulloso de tomar el relevo de Nando. Los nombres de mis hijas y mi novia están escritos en mi brazalete de capitán", dijo y agregó ante la prensa: "Estoy muy feliz... Estoy saltando de alegría".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AMGistelrooy/status/1956452442498838892&partner=&hide_thread=false MAURO ICARDI makes it goal number 3 after his ACL injury! pic.twitter.com/yroHQRuadf — AMG (@AMGistelrooy) August 15, 2025

Qué publicó la China Suárez, su pareja, en las redes sociales

"Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón", escribió la actríz y mediática a través de las redes sociales junto a una imagen de Icardi festejando un tanto. Por otra parte, también compartió un video de su pareja ingresando feliz a su domicilio tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1956698993402007907&partner=&hide_thread=false ICARDI Y SU SONRISA TRAS REGRESAR CON GOL INCLUIDO



La China Suárez compartió una historia del delantero argentino al volver a su casa después de ganar y convertir en la victoria por 3-0 del Galatasaray ante el Karagumruk pic.twitter.com/WNlPPnZ1jv — Diario Olé (@DiarioOle) August 16, 2025

Icardi-China

La carrera de Mauro Icardi en el Galatasaray

Desde su llegada a Turquía, Mauro Icardi ha revitalizado su carrera en el Galatasaray, convirtiéndose en una figura clave y un ídolo para la afición. Su paso por el club comenzó con una cesión en septiembre de 2022, donde su rendimiento fue fundamental para que el equipo se alzara con el título de la Süper Lig en la temporada 2022-2023. Su impacto fue tan significativo, con 22 goles y 7 asistencias en 24 partidos de liga, que el club turco decidió hacer su fichaje permanente en julio de 2023 por una cifra de 10 millones de euros.

En su segunda temporada, Icardi continuó demostrando su capacidad goleadora, terminando la campaña 2023-2024 como el máximo artillero de la liga turca con 25 goles. Su contribución fue vital para que el Galatasaray lograra el doblete, ganando nuevamente la Süper Lig y la Supercopa de Turquía.

Con un total de 52 goles y 17 asistencias en 66 partidos de liga, Icardi se ha establecido como un delantero de élite en Turquía. Sus logros incluyen múltiples títulos de la Süper Lig y un título de la Copa de Turquía, consolidando su estatus como una de las adquisiciones más exitosas en la historia reciente del club. Ahora, el jugador de 32 años volvió al club turco tras recuperarse de una lesión.