El reconocido periodista que destrozó a Coudet: "Suena a que armas el equipo para no ganar"

El entrenador de River quedó en el foco de la crítica tras el empate en Colombia ante Independiente Santa Fe.

River sufrió ante Independiente Santa Fe pero terminó empatando en cero por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . El Chacho Coudet valoró el empate, lo que le valió múltiples críticas, entre ellas la del periodista Mariano Closs : "No puede ir a ninguna ciudad del mundo con la cabeza de ‘vamos a firmar el empate’, porque suena a que armas el equipo para no ganar".

Las declaraciones del entrenador en la conferencia tras el partido habían destacado que "todos hubieran firmado el empate antes", mientras aclaró que el Millonario jugó "como pudo" y defendió el bajo rendimiento con la falta de ciertos jugadores y los 2600 metros de altura.

En su programa en ESPN, Closs arremetió contra el DT por el nivel del equipo : "Yo creo que Chacho va a tener que pensar mejor las cosas en cuanto al dispositivo del equipo, dónde ubica a los jugadores".

Chacho Coudet se refirió al rendimiento de #River en el empate ante #SantaFe : "River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiera tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra. Aunque hay 2600 metros acá y eso cuesta. Nos cuesta a nosotros que no… pic.twitter.com/QJoHNEYkOc

Las fuertes críticas de Closs a Coudet y River

Sobre las declaraciones de Coudet, el periodista añadió: "Cuando Coudet dijo que valoraba el empate noté una declaración de muy abajo, como muy de punto, le faltó decir ‘éramos los peores para venir a este partido‘, y sí le doy crédito cuando dice ‘el contexto es entendible’, que entiendo que dice que no pudo formar el equipo que quería".

Mariano Closs, periodista, en ESPN criticó a Eduardo Coudet: “Va a tener que pensar mejor las cosas. River no puede ir a ninguna ciudad del mundo con la cabeza de ‘vamos a firmar el empate’, porque suena a que armás el equipo para no ganar. Atacó poquito River.



Facundo… pic.twitter.com/NCSDCJvQbo — De River desde la cuna (@RiverInfoPlate) August 20, 2026

Además, el otro punto en el que hizo foco fue la posición de ciertos jugadores: "Me parece que River no amerita estar haciendo prueba de jugadores, cambiándolos de posición. Vos ya tendrías que tener al jugador natural de esa posición con las posibilidades que tenes".

También criticó el rendimiento de algunos jugadores, como Facundo González, de quien aseguró que "sufrió mucho" y Lucas Martínez Quarta, que tuvo que improvisar como lateral por derecha.

Por otra parte, Closs aseguró que en el Millonario se apuraron al subir a Lautaro Rivero, mientras que su compañero en el programa, Leo Farinella, fue duro contra el defensor central: "Rivero tiene errores técnicos y conceptuales graves, es hora de tomar una decisión. Nunca lo vi para la Selección".

“Rivero tiene errores técnicos y conceptuales graves, es hora de tomar una decisión. Nunca lo vi para la Selección” - Leonardo Farinella y Mariano Closs opinaron del central de River https://t.co/Uvqer91T23 pic.twitter.com/MRx79LG0Or — PaseClave (@paseclave__) August 20, 2026

Por último, en el programa analizaron la jugada de Thiago Almada, en la que el local pidió penal por empujón del campeón del mundo, pero el panel consideró que estuvo bien el árbitro en no sancionar la acción.

“Para mí es más penal que no… me voy a RECTIFICAR, porque la vi en esta cámara lenta, no fue penal” - Mariano Closs sentenció que no debió ser penal para Independiente Santa Fe ante River y volvió a mencionar el empujón de Blanco a Martínez Quartapic.twitter.com/xSl8ttO8QI https://t.co/yvsG6V8xVr — PaseClave (@paseclave__) August 20, 2026

El altercado entre Coudet y Borré en el partido

Coudet protagonizó un fuerte cruce con el delantero colombiano Rafael Santos Borré en el encuentro por Copa Sudamericana. La situación ocurrió en el primer tiempo, mientras el entrenador daba indicaciones de manera insistente desde afuera de la cancha.

En medio de ese momento, Borré se acercó al banco y le pidió calma al técnico por la cantidad de órdenes que estaba dando. La respuesta de Coudet fue contundente y quedó registrada por las cámaras: “Cerrá el cu..”. La frase generó repercusión rápidamente por el tono de la discusión y por el contexto de un partido incómodo para el club de Núñez, aunque ambos protagonistas le restaron importancia tras el encuentro.