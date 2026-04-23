El consumo popular sigue contenido: registró otra caída en marzo

El relevamiento de la entidad indica también una baja respecto de febrero, El informe incluye bienes de consumo transables y servicios.

El consumo popular sigue deprimido en el arranque del año. Según datos del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se registró una baja de 1,3% en la comparación interanual y un decrecimiento desestacionalizado de 0,5% frente al mes de febrero.

"Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual, expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara al seguimiento del comercio y la actividad económica", señaló la entidad.

La diferencia que tiene frente a otros índices de consultoras privadas, mas enfocados al marketing, este incluye también los servicios. El consumo explica el 70% del crecimiento del PBI al año.

El informe plantea que es necesario "enmarcar esta evolución del consumo en términos del comportamiento de los precios, dado que desde mediados del 2025 se registró una moderada aceleración de la inflación".

consumo

"La variación mensual de 3,4% en el IPC para el mes de marzo significó más de un semestre completo de inflación por encima del 2%, umbral que, previamente, no se atravesaba desde el pasado abril de 2025 (la variación mensual de marzo de 2025 había sido de 3,7%)", señala el reporte.

El mismo sostiene que "a su vez, este mes arroja una variación interanual (del pasado marzo de 2025 al actual) de 32,6%, interrumpiendo un ascenso de 3 meses consecutivos en este indicador".

compras La medida afecta de manera directa a supermercados, shoppings y grandes cadenas.

"No puede escindirse de esta lectura la consideración del shock que resultó el conflicto en Medio Oriente, que ha aportado significativa variabilidad al precio de los combustibles, generando un incremento de la inflación a nivel global y alza de los costos logísticos, sin ser Argentina la excepción a ello", indica el estudio.

El trabajo de la CAC advierte que "del mismo modo, cabe considerar que marzo tiende a ser un mes de elevada estacionalidad inflacionaria dada, entre otras cosas, por el comienzo del año escolar".

"Cabe agregar que la nueva aceleración inflacionaria actúa minando los ingresos de los hogares, y con ello, su capacidad de consumo. De cara a los próximos meses será fundamental monitorear la evolución de los precios y analizar si, en línea con las previsiones disponibles, efectivamente se reanuda un sendero desinflacionario", dice el reporte..

Cuales fueron los rubros que mas cayeron

Al analizar el desempeño de los rubros componentes del índice, se aprecian movimientos diferenciales. Esto es, las variaciones interanuales no resultan necesariamente del signo mostrado por la variación del índice general.

El rubro de indumentaria y calzado mostró un crecimiento estimado de 0,6%., aunque sin efectuar un aporte significativo a la variación del índice general. Este leve crecimiento interanual sitúa el consumo del rubro en niveles similares a los de 2025, cuando mostraba un importante incremento dado contra un punto de comparación bajo, como lo fue marzo de 2024.

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Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró en marzo una variación interanual de 0,8%, contrapesando la caída de índice general al aportar +0,1 puntos porcentuales. En el rubro, continúa la recuperación en el patentamiento de autos tras la detención de su consumo a fines del año pasado.

Recreación y cultura , a tono con el índice general, mostró en marzo una caída de 2,9% con una contribución negativa de 0,2 puntos que pesó en la caída del IC. De todas formas, la variación interanual se compara con un punto alto de la serie como fue marzo de 2025, cuando se recuperó fuertemente contra marzo de 2024 (+19,2%).