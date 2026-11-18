Fue sorprendido al volver a la clínica psiquiátrica con un envoltorio de polvo blanco. La Fiscalía busca saber quién se lo entregó en su salida a Tribunales.

“Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”. Esa fue la explicación que dio Cristian “Pity” Álvarez cuando el personal de la clínica psiquiátrica Solar Colonial , en Castelar, lo sorprendió intentando aspirar un polvo blanco que llevaba oculto en un envoltorio al regresar de declarar en el juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz .

Al ser consultado por los profesionales, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció que se trataba de cocaína, pero se negó a identificar a quien se la había facilitado bajo el argumento de “secreto de adicto” .

El episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre , cuando el músico —internado contra su voluntad desde el 2 de octubre por disposición del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4— fue trasladado en ambulancia hasta la sede del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 , en Paraguay 1536, para prestar declaración indagatoria de forma presencial.

A raíz de una denuncia presentada cuatro días después por el fiscal del juicio, Sandro Abraldes, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, abrió una pesquisa para determinar quién le suministró la droga y en qué circunstancias.

En respuesta a un requerimiento de la Fiscalía, el tribunal informó este miércoles 18 de noviembre los movimientos del imputado durante aquella jornada, que se extendió desde las 11 hasta las 19.15, y reveló un dato clave que complica la reconstrucción visual: el edificio judicial no cuenta con ningún tipo de cámara de seguridad en sus accesos, pasillos ni salas de espera. No obstante, puso a disposición las grabaciones audiovisuales de la propia audiencia.

El regreso a la clínica y los controles toxicológicos

Según el informe médico incorporado al expediente, al regresar a Solar Colonial tras una audiencia de casi cuatro horas —que incluyó pausas para ir al baño o fumar en el patio de la planta baja junto a familiares, defensores y allegados sin identificar—, el personal de enfermería intentó revisar sus pertenencias.

Antes de que le controlaran los bolsillos, Álvarez se apartó, rompió un envoltorio hecho con trozos de bolsas plásticas e intentó aspirar su contenido, asegurando luego que la sustancia le hacía bien y que se la habían dado durante la jornada judicial.

Los registros clínicos respaldan un consumo reciente: un test realizado el jueves 29 de octubre había dado negativo, mientras que el estudio practicado el martes 3 de noviembre arrojó resultado positivo para cocaína. De todos modos, se ordenó una pericia toxicológica independiente para precisar los tiempos de detección.

Pity Álvarez recibió asistencia médica tras descompensarse antes de su primera declaración por el crimen de Cristian Díaz. Foto: TN/Leandro Heredia.

Las fallas en la supervisión y el avance de la causa

Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a esclarecer por qué el enfermero que acompañó a Álvarez desde la clínica no pudo permanecer junto a él de manera continua por cuestiones de seguridad dentro del tribunal, y por qué se autorizó el traslado pese a que el equipo médico tratante lo había desaconsejado expresamente ante el riesgo de que tomara contacto con terceros y quebrara su abstinencia.

Mientras el músico aguarda el veredicto por el homicidio de Díaz previsto para este viernes, la UFEIDE solicitó los registros de ambulancias, visitas y eventuales restos del envoltorio en la clínica, en el marco de una causa caratulada provisionalmente como entrega, suministro o facilitación de estupefacientes.