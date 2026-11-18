Una jueza previsional intimó a la Anses a suspender la retención del 20% del haber. La prestación había sido restituida de manera provisoria por una cautelar.

La Justicia de la Seguridad Social volvió este miércoles a favorecer a Cristina Kirchner en su disputa con el Gobierno por las jubilaciones de privilegio que le fueron retiradas por el Gobierno de Javier Milei después de su condena por corrupción en la causa Vialidad.

La jueza federal de la Seguridad Social Karina Alonso Candis ordenó a la ANSES dejar de descontarle el 20 por ciento de la pensión que cobra como viuda de Néstor Kirchner. En agosto, ese beneficio alcanzó los 16.090.877 pesos brutos mensuales, según información oficial del organismo previsional. Se trata de otra medida cautelar, mientras se decide si es constitucional que una condenada por corrupción cobre una jubilación honorífica.

De ese monto, la ANSES le había retenido 3.218.175 pesos para recuperar fondos que consideraba indebidamente percibidos. Ahora, la Justicia ordenó suspender ese descuento, lo que representa una mejora equivalente al 20 por ciento de su haber.

El ex juez del fuero Luis Herrero aclaró a Clarín que "no es un fallo por Ganancias. Es un cargo que le hacía ANSES del 20% de su haber por diferencias adeudadas" debido a que, a criterio, del organismo no debería haber cobrado asignaciones como si hubiera vivido en El Calafate cuando vivía en CABA.

La decisión constituye otro revés para la ANSES, que había dispuesto la suspensión de las dos asignaciones honoríficas de Cristina en noviembre de 2024, después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena por corrupción a 6 años en la causa Vialidad.

Posteriormente, la Corte Suprema dejó firme la sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

La expresidenta cumple actualmente la condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Sin embargo, Cristina inició una batalla judicial para recuperar los dos beneficios: uno como expresidenta de la Nación y otro como viuda de Néstor Kirchner.

En febrero de este año, los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo, de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ordenaron restituirle provisoriamente la pensión por viudez.

Los camaristas consideraron procedente conceder una medida cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, si el Gobierno tenía facultades legales para retirarle ese beneficio.

Esa decisión permitió que Cristina volviera a cobrar la pensión en agosto, aunque la ANSES resolvió aplicar una retención del 20 por ciento para recuperar dinero que consideraba percibido indebidamente.

La nueva resolución judicial cuestionó precisamente ese descuento.

Los argumentos de la jueza

Alonso Candis sostuvo que la medida cautelar dictada por la Cámara no había autorizado a la ANSES a realizar esa retención sobre el haber restituido.

La magistrada señaló que la resolución administrativa 343/2025 del organismo previsional solamente contemplaba la promoción de acciones judiciales para recuperar los fondos reclamados.

En consecuencia, la jueza intimó a la ANSES para que, dentro de los diez días, se abstenga de efectuar la retención y acredite su cumplimiento.

El fallo establece textualmente que la medida cautelar de la Cámara "no contempla dicho descuento".

También señala que la resolución de la ANSES "se limita a disponer la promoción de las acciones correspondientes para el recupero de las sumas percibidas".

Por eso, ordenó que el organismo "se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido".

En otras palabras, la jueza consideró que la ANSES no podía descontar unilateralmente una parte de la pensión para recuperar fondos cuyo reintegro pretende obtener.

No obstante, el fallo no declara que Cristina tenga derecho definitivo a conservar la prestación ni impide que el Estado continúe reclamando judicialmente las sumas que considera indebidas.

El reclamo millonario de la ANSES

El organismo previsional sostiene que Cristina percibió beneficios que no le correspondían y pretende recuperar aproximadamente 660 millones de pesos.

La cifra fue mencionada en las actuaciones vinculadas con la restitución de la pensión, aunque su procedencia todavía está sometida a discusión judicial.

La expresidenta, por su parte, también reclama diferencias retroactivas e intereses por el período durante el cual no recibió la prestación.

Sobre ese punto, Alonso Candis se remitió a una resolución anterior, del 23 de junio de 2026, sin disponer en este nuevo fallo una liquidación adicional.

La jueza también rechazó el planteo de Cristina para declarar nula la resolución 343/2025 de la ANSES por presuntas irregularidades en su notificación.

Argumentó que la expresidenta había tomado conocimiento del acto administrativo y ejercido su derecho de defensa, por lo que una eventual irregularidad en la notificación no justificaba anularlo.

Así, la resolución resultó favorable a Cristina en el cuestionamiento del descuento, pero no en todos los planteos formulados por sus abogados.

La discusión sigue en la Corte Suprema

La disputa por las jubilaciones de privilegio todavía no terminó.

La ANSES y el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema para cuestionar la medida cautelar que permitió restituir la pensión por viudez.

El máximo tribunal deberá resolver si corresponde mantener esa decisión mientras continúa el juicio principal.

Además, sigue pendiente determinar si la condena penal de Cristina constituye una causa suficiente para retirarle definitivamente los beneficios previstos por la ley 24.018.

La legislación establece asignaciones mensuales vitalicias para expresidentes y otros exfuncionarios, bajo condiciones especiales que no exigen los mismos requisitos de edad y aportes del régimen jubilatorio común.

Antes de la suspensión de noviembre de 2024, Cristina percibía simultáneamente las dos prestaciones, que entonces superaban los 35 millones de pesos brutos mensuales.

Sin embargo, la cautelar dictada este año solamente restituyó la pensión correspondiente a Néstor Kirchner. La asignación que le correspondía por su propio mandato presidencial continúa suspendida.