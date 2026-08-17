Un choque en el puente carretero quedó grabado y fue viral

Las imágenes registradas por un conductor expusieron el impacto entre un auto y una camioneta frente al puesto policial.

Las imágenes registradas por un conductor expusieron el impacto entre un auto y una camioneta frente al puesto policial.

Un siniestro vial registrado en el concurrido acceso a la capital provincial desde Cipolletti se viralizó rápidamente en las redes sociales en las últimas horas. Las imágenes, grabadas desde un vehículo que circulaba cruzando el puente carretero , expusieron las consecuencias de un fuerte choque por alcance ocurrido frente al puesto de la División Tránsito de la Policía del Neuquén.

En la grabación se aprecia la marcha habitual sobre el p uente interprovincial que une Cipolletti con Neuquén. Al momento de atravesar el tramo final y aproximarse al arco de bienvenida a la ciudad, puede observarse en primer plano el choque : un automóvil Renault Clio color blanco impactó de lleno contra la parte trasera de una camioneta Ford Bronco gris oscuro.

Como consecuencia del golpe, el auto de menor tamaño terminó con la parte delantera completamente destrozada, mostrando el capó plegado y el paragolpes hundido tras dar contra la estructura trasera de la camioneta.

Tránsito lento, obras y la importancia de la distancia de frenado

El hecho ocurrió en un sector caracterizado por el intenso flujo vehicular y por las variaciones constantes en la velocidad de circulación. Tal como se observa en el registro audiovisual, la zona cuenta con señalización vial debido a la obra de la avenida Mosconi, en el segmento del acceso a la ciudad, con carteles que advierten "precaución a 100 metros: inicio de obra" y fijan una velocidad máxima de 20 km/h, además de canalizadores de tránsito delimitando la calzada.

Este tipo de colisiones "por alcance" suelen desencadenarse en accesos de alta densidad cuando el tránsito se detiene bruscamente. Una mínima distracción al volante, la falta de distancia prudencial de frenado o el uso del teléfono celular en sectores de retención resultan factores desencadenantes para que un frenado de la fila termine en una colisión.

Desde los organismos de seguridad vial reiteran de manera continua la recomendación de extremar la atención al conducir en los puentes carreteros, acatar la cartelería de velocidad reducida en zonas de obra y mantener un margen de distancia que permita reaccionar a tiempo ante cualquier detención imprevista.

Grave accidente en Ruta 40: se fue a la banquina, volcó y terminó en terapia intensiva

En un fin de semana marcado trágicamente por la muerte de un hombre al caer con su auto al Lago Lácar, se registró otro siniestro vial en Ruta 40 con un único vehículo como protagonista. El accidente derivó en la internación del conductor en terapia intensiva tras resultar golpeado.

De acuerdo a la información brindada por el Jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, Marcos Oviedo a Radio 7, se trató de un accidente nocturno por despiste en el kilómetro 2086 de la Ruta Nacional cuando la familia que circulaba en el Toyota Yaris se dirigía desde Cipolletti a Villa La Angostura.

Respecto al contexto del viaje explicó que son de la localidad cordillerana: "padre e hijo estaban residiendo en Neuquén y estaban visitando a su madre de Villa La Angostura, y la tercera persona de Mendoza".