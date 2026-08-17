Enorme fiesta del sindicato petrolero en Cinco Saltos: Piñón Fijo hizo vibrar a 12 mil personas

En los festejos por el Día del Niño, una multitud copó el predio del gremio para disfrutar de una tarde que incluyó peloteros y la presentación de otros artistas.

Este lunes se llevó adelante el festejo del Día del Niño en la ciudad de Cinco Saltos de la mano del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Más de 12 mil personas se hicieron presentes en el predio para ser parte del show de Piñón Fijo, broche de oro de esta fiesta.

Pasadas las 13, cientos de familias con mate y reposera comenzaron a llegar al espacio recientemente inaugurado de Ameghino y España para pasar una tarde soleada y disfrutar de peloteros, chocolate caliente, facturas y el show de diversos artistas que fueron una parte clave para mantener entretenidos a los más chicos.

Más de 300 personas pusieron manos a la obra para que este festejo se lleve adelante. El evento fue clave para consolidar la presencia de Fuerza Rionegrina y Federal en la localidad, que creció exponencialmente en los últimos meses. Cabe destacar que la actividad se iba a realizar este domingo, pero por cuestiones climáticas se terminó desarrolando este lunes.

"Es emocionante ayudar y darle una alegría a los niños de acá y de ciudades aledañas", expresó Claudia Inal, referente barrial del partido político, en diálogo con LM Neuquén. Este evento por el Día del Niño, que comenzó hace 13 años en una plaza del barrio Villa Tesari con 15 personas y Ernesto Inal de referente, logró crecer a gran escala.

"Siempre siguiendo los pasos de Inal, porque él es de Cinco Saltos y como siempre dice 'los sueños se cumplen'", expresó Claudia mientras repartía vasos de chocolate caliente a los pesentes.

"Se completaron todas las expectativas que teníamos"

Los espacios barriales de Fuerza Rionergrina y Federal lograron organizarse y llevaron adelante la elaboración de 30 tortas, panchos y chocolate caliente. Incluso, personajes disfrazados de Minnie Mouse, Sitch y robots LED eran familiares de aquellos referentes y militantes del partido político.

"Es una organización que trabaja durante todo el año y hay gente que apoya incluso desde Rincón de los Sauces, amigos, familiares y toda la comunidad de Cinco Saltos, pertenecientes al espacio político y el sindicato", sostuvo Claudia.

Cada integrante del espacio ocupó un rol clave en la jornada: inspeccionando juegos, con la limpieza del predio y en el reparto de torta y facturas a todos los presentes. "Hace 13 años que se hacía en los barrios y ahora se hace en este nivel trayendo a un artista como Piñón Fijo. Se completaron todas las expectativas que teníamos", indicó a este medio Pablo Retamal, referente sindical.

La llegada de Piñón Fijo coronó una histórica jornada para Cinco Saltos

Con un clima que acompañó la jornada, el payaso cordobés salió al escenario ante el grito y emoción de los más chicos. Con guitarra en mano, entonó sus clásicos "Chu Chu Hua", "Nene, dejá el chupete" y "Vocales que son cinco", consolidándose un éxito arrollador y siendo una presentación única para la ciudad.

Durante una hora, los presentes no apartaron su mirada del escenario mientras el artista los hacia bailar cuarteto y cantar sus icónicas canciones. Por primera vez, Piñón Fijo llegó a Cinco Saltos y no defraudó a su público.

"Empezamos regalando dos bicletas y hoy tenemos al artista de nuestros sueños"

Al finalizar, entre fuegos artificiales y un breve video que mostró cómo se llevó adelante la adecuación del predio tras las fuertes lluvias, apareció Ernesto Inal junto a Piñón en el escenario, donde se sumaron los hijos de referentes entre lágrimas y abrazos por lo logrado.

"Lo único que buscamos acá nosotros es la sonrisa de todos los chicos y creo que hoy lo conseguimos", dijo Inal ante una multitud que lo aplaudió y agradeció por llevar adelante este festejo inédito.

"Siempre tiene que haber un límite entre la política, el sindicalismo y todo lo que pueda pasar. Con la familia no se meten y con los niños no se meten, nadie puede cruzar esa barrera", expresó ante los aplausos de los presentes.

"Nosotros estamos acá hoy, hace 13 años que me conocen. Empezamos regalando dos bicicletas y hoy tenemos al artista de nuestros sueños, a Piñon Fijo con nosotros cumpliendo un sueño", sumó en su breve discurso.

"Quiero agradecerle en especial al secretario general, Marcelo Rucci que hizo todo lo posible para que él estuviera acá y sin él esto no hubiera sido posible conseguirlo", agradeció el cincosaltense. Incluso, el artista se sumó al finalizar su show con un agradecimiento especial a la conducción del sindicato.

"Haber vuelto a Cinco Saltos es una felicidad"

En diálogo con LM Neuquén, Ernesto Inal se mostró conmovido por volver a realizar estos festejos en su ciudad natal. "Haber vuelto a Cinco Saltos es una felicidad, soy nacido y criado acá y que vuelva a donde empezamos en esta 13° edición es una felicidad para todos nosotros, a pesar de todos los obstáculos y terminamos con una sonrisa para todos los chicos", expresó.

Cuestiones climáticas pusieron en duda la realización del festejo, pero todo terminó siendo como lo esperaban los organizadores e incluso superando las expectativas de la cantidad de gente que se haría presente.

Según reveló el referente del partido, este evento demostró que "con las cosas ordenadas, poniendo todo lo que hay que poner y haciendo un gran sacrificio podemos lograrlo".

"Lo único que puedo decir es que Cinco Saltos tiene una esperanza, tiene un partido que hace años viene peleando para que la ciudad esté mejor y esto es un claro ejemplo de que las cosas ante la adversidad se puede hacer", concluyó.