Femicidio en Castelar: cayó preso por atacar al padre y confesó que enterró a la madre

Carlos Costa Martínez (24) estaba detenido en Buenos Aires cuando le reveló el crimen a un amigo. La Policía allanó la casa y desenterró el cuerpo de la mujer.

Carlos Ignacio Costa Martínez tenía 24 años y estaba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por el intento de homicidio de su padre cuando, desde el calabozo, le confesó a un amigo que había cometido "una cagada". Ese amigo hizo la denuncia formal .

La Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la casa familiar ubicada en la calle Arrecifes al 1200, Castelar , partido de Morón , y personal de Bomberos desenterró el cadáver de su madre, Graciela Martínez , de 54 años, en el fondo de la vivienda. El cuerpo estaba envuelto en bolsas de consorcio.

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia del allegado que escuchó la confesión. La UFI N°1 y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Morón tomaron a cargo la causa, mientras que personal de la división de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense quedó a cargo de los peritajes y el levantamiento de rastros en la escena. Costa Martínez no necesitó ser buscado: ya estaba preso.

La causa por el intento de homicidio del padre, caratulada como tentativa de homicidio agravada por el vínculo, era investigada por el Juzgado Correccional y Criminal N°49 de la Ciudad de Buenos Aires. A esa causa se sumará ahora la imputación por homicidio calificado por el crimen de su madre, una figura que contempla agravantes por el vínculo familiar entre víctima y victimario.

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Castelar: el perfil del acusado y cómo lo delató su propia confesión

La secuencia que terminó con la detención de Costa Martínez en el marco de este segundo crimen fue desencadenada por sus propias palabras. Según reconstruyeron los investigadores, el joven le contó lo sucedido a un allegado sin imaginar que ese amigo iba a presentarse ante las autoridades. El dato que aportó fue suficiente para que la fiscalía actuara de inmediato: solicitó la orden de allanamiento, la obtuvo y envió al personal al domicilio de Castelar esa misma noche.

El hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio. La vivienda de la calle Arrecifes al 1200, esquina Giménez, es una casa de familia en una zona residencial del oeste del conurbano bonaerense. Según confirmaron fuentes del caso, los restos de Graciela Martínez fueron encontrados tras una excavación realizada por Bomberos en el fondo de la propiedad, debajo de una capa de tierra reciente que delataba la intervención reciente del terreno.

No trascendieron hasta ahora los motivos del crimen ni el vínculo concreto que Costa Martínez tenía con su madre al momento del hecho. La investigación todavía está en etapa inicial y las pericias sobre el cuerpo permitirán determinar la causa de muerte y la data del deceso, datos que serán claves para reconstruir la cronología de los hechos.

Lo que sí quedó confirmado es que Costa Martínez mató a su madre antes de intentar matar a su padre, aunque la secuencia exacta de ambos hechos está siendo determinada por los investigadores. La circunstancia de que ambas víctimas sean sus propios progenitores convierte el caso en uno de los más perturbadores de los últimos meses en el área metropolitana de Buenos Aires.

La causa quedó abierta. En los próximos días se esperan la indagatoria formal del acusado y los primeros resultados periciales, que podrían arrojar luz sobre el estado psicológico del imputado y las circunstancias precisas en las que se produjeron ambos ataques.