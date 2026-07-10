Mundial 2026: el emotivo mensaje de Bono a Franco Armani tras su salida de River

El arquero de Marruecos, confeso hincha del Millonario, despidió al Pulpo desde la zona mixta. Qué dijo sobre su sueño de atajar en el Monumental.

El mensaje de Bono a Franco Armani se convirtió en una de las postales más emotivas del Mundial 2026 . Mientras la atención del planeta fútbol está puesta en las instancias decisivas de la Copa del Mundo, la confirmación de que el arquero dejará River para regresar a Atlético Nacional sacudió la agenda local, y la reacción llegó desde el lugar menos pensado: un vestuario marroquí en plena eliminación mundialista.

Yassine Bounou, más conocido como Bono, habló en la zona mixta tras la derrota de su selección por 2 a 0 ante Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, y se mostró emocionado al referirse a la trayectoria del Pulpo en el club de Núñez.

El arquero de 35 años, reconocido hincha de River, felicitó a Armani por todo lo hecho en el club y confesó que se emociona al hablar de él porque vivió momentos increíbles viéndolo atajar con la banda roja. "Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River", le dedicó, y le deseó lo mejor en su próxima etapa.

Su vínculo con el Millonario es profundo: su ídolo es Ariel Ortega, a tal punto que bautizó "Ariel" a su perro, y en 2018 estuvo en la tribuna del Santiago Bernabéu para la final de la Copa Libertadores ante Boca.

Venía de ser figura en la definición ante Países Bajos y este jueves le atajó un penal a Mbappe.

La despedida del ídolo llega en medio de la reestructuración del plantel que conduce Eduardo Coudet. Armani ya tiene un acuerdo para regresar a Atlético Nacional de Colombia, el otro club donde es ídolo, luego de que Santiago Beltrán ganara terreno en el arco millonario.

El arquero campeón del mundo con la Selección argentina disputó 232 partidos, mantuvo 100 vallas invictas y conquistó 13 títulos, incluida la histórica Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. Ocho años y medio de una era que los hinchas ya consideran irrepetible.

El sueño de Bono: qué dijo sobre atajar en River

Con la salida de Armani, la ilusión de los hinchas volvió a encenderse de cara al futuro. Sin embargo, el propio Bono se encargó de bajar las expectativas, aunque sin cerrar la puerta del todo.

El arquero de Al Hilal aseguró sentir a River como una familia y expresó su amor por Argentina, pero aclaró que su llegada no depende exclusivamente de su deseo: tiene contrato con otro club y consideró que el Millonario ya cuenta con dos arqueros muy buenos. Si en algún momento se da, dijo, estará bien; si no, seguirá siendo un hincha más.

Su vínculo con el club saudí regiría hasta mediados de 2028, por lo que un desembarco en Núñez recién sería viable a sus 37 años. En otras oportunidades ya había reconocido que jugar en River es un sueño pendiente, aunque preferiría hacerlo en plenitud y no cerca del retiro.

Mientras tanto, Coudet decidió no buscar refuerzos en el puesto y quedarse con Beltrán y el cipoleño Ezequiel Centurión.