El categórico puntaje del diario francés L'Equipe a Facundo Tello por su arbitraje en Francia-Marruecos

El prestigioso medio europeo, que en varias oportunidades fue crítico de la Selección argentina, fue contundente con el puntaje para Tello.

El árbitro Facundo Tello fue el encargado de impartir justicia en el primer duelo de cuartos de final del Mundial 2026 donde Francia fue superior y logró eliminar a Marruecos sin despeinarse . Junto a él, pero como cuarto árbitro, estuvo el neuquino Darío Herrera .

Algunos detalles hicieron ruido en el trabajo hecho por el árbitro que, en líneas generales, tuvo una buena actuación. Lo más cuestionado de lo hecho por el árbitro vino por parte de la selección europea que se coloca como la máxima candidata a ser campeona en el certamen ecuménico, fue la demora de más de tres minutos para darle la orden a Kylian Mbappé para que pateé el penal que luego fue contenido por el arquero Yasine Bounou . En torno a ese tipo de situaciones, el diario francés L'Equipe hizo un crudo análisis del rendimiento del árbitro.

Según el prestigioso medio francés, el desempeño de Tello fue de 6 puntos, destacando que “controló bien a los protagonistas del encuentro” y que “en línea con las directrices arbitrales de la FIFA, Tello dejó jugar en la mayor medida posible, algo que pudo sorprender a Désiré Doué en su duelo con Achraf Hakimi durante la primera mitad”.

“El árbitro argentino estuvo a la altura del acontecimiento”, y agregó: “De todos modos, podría haber añadido más tiempo de descuento: los cinco minutos en la primera parte y los seis en la segunda parecieron insuficientes teniendo en cuenta las interrupciones y las pausas de hidratación”.

Facundo Tello demoró la ejecución del penal de Mbappé: la queja de Francia

Facundo Tello tuvo participación clave en el partido entre Francia y Marruecos, que abrió los cuartos de final del Mundial 2026. El árbitro argentino dirigió lo que hasta ahora es el cotejo más importante de su vida profesional.

Antes de la primera pausa de hidratación, Mbappé cayó en el área y el juez no dudó en cobrar penal. Sin embargo, después la ejecución se demoró casi un minuto porque desde el VAR Hernán Mastrángelo chequeó la jugada.

La infracción de Mazraoui parecía clara, pero el equipo arbitral no jugó rápido y la ejecución se demoró bastante con una acción en la que, a juzgar por las imágenes, no había mucho por revisar.

Es sabido que, en el fútbol, cualquier demora en patear un penal siempre favorece al equipo al que le cobraron la falta, porque expone al ejecutante a pensar demasiado en su remate.

En la transmisión oficial, el zócalo indicaba que se estaba chequeando el penal.

En este caso, ese tiempo prolongado con el partido totalmente detenido, terminó con una pésima ejecución de Mbappé.

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Después, los franceses, incluyendo el propio Mbappé, protestaron al juez por esa tardanza.

Tello es el mejor árbitro argentino, pero la previa tuvo polémica en torno a su designación. Al representar a la AFA, las suspicacias no tardaron en aparecer y el propio Didier Deschamps habló al respecto en la previa.

Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”.

El seleccionador de 57 años aclaró que “siempre hay decisiones que pueden generar debate” en torno al papel arbitral y agregó: “Todo depende de la perspectiva”. Pero evitó profundizar su mirada en la labor de Tello: “Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”.

“Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival”, se sinceró. A continuación, buscó darle un corte a la situación: “Todo lo contrario. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.