La explosiva declaración de un campeón del mundo que habló de un "boicot" a Cristiano Ronaldo en el Mundial

Una figura histórica fue explosiva en sus declaraciones al sostener una hipótesis particular sobre el futbolista de 41 años.

Portugal no hizo uso de su mote de candidato y se despidió temprano del Mundial 2026 por la derrota agónica ante España que avanza a paso firme en el certamen que lo tiene, junto a Francia , como el máximo candidato. La selección lusa no demostró estar a la altura del certamen a nivel colectivo a pesar que en nombre propios era uno de los conjuntos con mayor fortaleza.

Lejos de ser una situación aislada o propia de un rendimiento no conseguido por casualidad, una figura histórica del fútbol mundial fue duro al afirmar que Cristiano Ronaldo recibió un boicot por parte de su selección en su último mundial como futbolista.

“Creo que si tienes a Cristiano Ronaldo , el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo. Y ese no fue el caso en absoluto. Al menos, eso creo yo. Aunque, claro, no estoy en su vestuario. Se nota que su propio equipo lo ha boicoteado, en fin”. Quien soltó esas palabras fue el campeón del mundo con Francia Youri Djorkaeff , en la cadena francesa RMC.

Sumado a esto, reveló: “No le han pasado el balón, no le han creado las mejores condiciones. Ya conocemos a Cristiano, lleva cuarenta años jugando, y siempre juega de la misma manera. ¿Qué esperan? ¿Que cambie? A mí me parece una lástima”. Para darle más fuerza a su hipótesis, sumó: “O no lo convocas, o no lo pones a jugar. Pero si lo pones a jugar, te aseguras de que el equipo juegue para Cristiano. Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de que tienen talento, es que todos se desentendieron de Cristiano”.

“Escucha, en algún momento, ya sea Vitinha, gente que ha ganado, Bruno Fernandes o quien sea, hay que asumir sus responsabilidades. No es solo Cristiano quien eclipsa a todos los demás”, cuestionó el exjugador siendo duro con los compañeros del delantero de 41 años.

Mundial 2026, agenda: lo que queda de cuartos de final y cómo están las llaves

El Mundial 2026 transita sus días decisivos con la disputa de los cuartos de final, que se completan entre este viernes 10 y el sábado 11 de julio. Tres partidos definirán a los últimos semifinalistas del torneo que se juega en Estados Unidos, con la Selección Argentina como gran protagonista de la jornada sabatina.

Francia ya se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras derrotar a Marruecos en Boston, por lo que ahora espera rival. Ese lugar saldrá del duelo que abre la agenda del viernes.

La acción arranca este viernes a las 16 (hora argentina) con el cruce entre España y Bélgica, en el estadio de Los Ángeles. La Roja llega invicta y sin recibir goles en los cinco partidos que disputó, tras dejar en el camino a Portugal en octavos, con aquel agónico tanto de Mikel Merino. Los Diablos Rojos, en tanto, golearon 4 a 1 a Estados Unidos, el último anfitrión que quedaba en pie. El ganador se medirá con Francia el martes a las 16 en Dallas.

El sábado, la jornada se abre a las 18 (hora argentina) con Noruega vs Inglaterra en el estadio de Miami. Los escandinavos son la gran sorpresa del certamen: eliminaron a Brasil por 2-1 en la ronda anterior, impulsados por un Erling Haaland espectacular, y disputarán por primera vez en su historia unos cuartos de final. Enfrente estará el conjunto de Thomas Tuchel, que sufrió pero superó 3-2 a México en el mítico Estadio Azteca.

Argentina vs Suiza: el plato fuerte del sábado en el Mundial 2026

El cierre de los cuartos de final tendrá a la Selección Argentina como protagonista. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza este sábado a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City, con arbitraje del portugués João Pinheiro.

La Albiceleste llega con el envión anímico de la remontada épica ante Egipto: perdía 2 a 0 y lo dio vuelta con los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar el 3-2 en Atlanta. Lionel Messi, máximo goleador del torneo, volverá a ser la gran esperanza de un país que sueña con la cuarta estrella.

Suiza, por su parte, eliminó a Colombia por penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y accedió a esta instancia después de 72 años de ausencia en etapas decisivas. El antecedente mundialista más recordado entre ambos es el de Brasil 2014, cuando la Argentina ganó 1 a 0 con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

El partido se podrá ver por Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública, además del streaming de Disney+ Premium y Paramount+. La expectativa es enorme: las autoridades de Kansas City estiman que más de 50.000 argentinos llegarán a la ciudad para acompañar al campeón del mundo.

Si Argentina avanza, jugará la semifinal el miércoles 15 de julio a las 16 en Atlanta, ante el ganador de Noruega-Inglaterra.

Agenda de cuartos de final:

Viernes 10 de julio — 16.00: España vs Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio — 18.00: Noruega vs Inglaterra (Miami)

Sábado 11 de julio — 22.00: Argentina vs Suiza (Kansas City)

Con estos tres partidos quedará definido el cuadro de semifinales del Mundial 2026, que se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, camino a la gran final del domingo 19 en Nueva Jersey.