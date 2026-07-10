La dura e inesperada crítica de Erling Haaland al árbitro Facundo Tello tras el Francia-Marruecos

El delantero noruego que pelea con Messi, Mbappé y Kane por ser el máximo goleador del certamen 2026 del Mundial, expresó su opinión sobre la demora en el penal que falló el delantero francés.

Francia no tuvo sobresaltos, fue superior a Marruecos y terminó consiguiendo una victoria importante por la cual incluso algunos jugadores africanos admitieron que fueron superados por los europeos. Solo un episodio estuvo fuera de libreto: el penal fallado por Kylian Mbappé , atajado por Yasine Bounou, cuando el duelo estaba empatado sin goles. Lo llamativo de ese disparo fue la tardanza del árbitro argentino Facundo Tello que demoró más de tres minutos para que el capitán francés ejecute el remate.

Esto generó un sinfín de opiniones en distintas personalidades del fútbol que hicieron su crítica a la tardanza que demostró el juez del partido. Tanto es así que el goleador Erling Haaland , todavía participante del Mundial 2026 con la sorpresiva Noruega que jugará este viernes su partido decisivo, lanzó una dura crítica.

El delantero se expresó en su cuenta de Snapchat donde se muestra con un perfil más liberado y sin presiones. Durante el partido que terminó definiendo a Francia como semifinalista, Haaland escribió: “Tener que esperar 5 minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo“.

Mundial 2026, agenda: lo que queda de cuartos de final y cómo están las llaves

El Mundial 2026 transita sus días decisivos con la disputa de los cuartos de final, que se completan entre este viernes 10 y el sábado 11 de julio. Tres partidos definirán a los últimos semifinalistas del torneo que se juega en Estados Unidos, con la Selección Argentina como gran protagonista de la jornada sabatina.

Francia ya se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras derrotar a Marruecos en Boston, por lo que ahora espera rival. Ese lugar saldrá del duelo que abre la agenda del viernes.

La acción arranca este viernes a las 16 (hora argentina) con el cruce entre España y Bélgica, en el estadio de Los Ángeles. La Roja llega invicta y sin recibir goles en los cinco partidos que disputó, tras dejar en el camino a Portugal en octavos, con aquel agónico tanto de Mikel Merino. Los Diablos Rojos, en tanto, golearon 4 a 1 a Estados Unidos, el último anfitrión que quedaba en pie. El ganador se medirá con Francia el martes a las 16 en Dallas.

El sábado, la jornada se abre a las 18 (hora argentina) con Noruega vs Inglaterra en el estadio de Miami. Los escandinavos son la gran sorpresa del certamen: eliminaron a Brasil por 2-1 en la ronda anterior, impulsados por un Erling Haaland espectacular, y disputarán por primera vez en su historia unos cuartos de final. Enfrente estará el conjunto de Thomas Tuchel, que sufrió pero superó 3-2 a México en el mítico Estadio Azteca.

Argentina vs Suiza: el plato fuerte del sábado en el Mundial 2026

El cierre de los cuartos de final tendrá a la Selección Argentina como protagonista. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza este sábado a las 22 (hora argentina) en el estadio de Kansas City, con arbitraje del portugués João Pinheiro.

La Albiceleste llega con el envión anímico de la remontada épica ante Egipto: perdía 2 a 0 y lo dio vuelta con los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar el 3-2 en Atlanta. Lionel Messi, máximo goleador del torneo, volverá a ser la gran esperanza de un país que sueña con la cuarta estrella.

Suiza, por su parte, eliminó a Colombia por penales tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y accedió a esta instancia después de 72 años de ausencia en etapas decisivas. El antecedente mundialista más recordado entre ambos es el de Brasil 2014, cuando la Argentina ganó 1 a 0 con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario.

El partido se podrá ver por Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública, además del streaming de Disney+ Premium y Paramount+. La expectativa es enorme: las autoridades de Kansas City estiman que más de 50.000 argentinos llegarán a la ciudad para acompañar al campeón del mundo.

Si Argentina avanza, jugará la semifinal el miércoles 15 de julio a las 16 en Atlanta, ante el ganador de Noruega-Inglaterra.

Agenda de cuartos de final:

Viernes 10 de julio — 16.00: España vs Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio — 18.00: Noruega vs Inglaterra (Miami)

Sábado 11 de julio — 22.00: Argentina vs Suiza (Kansas City)

Con estos tres partidos quedará definido el cuadro de semifinales del Mundial 2026, que se disputarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, camino a la gran final del domingo 19 en Nueva Jersey.