Mundial 2026 EN VIVO | Francia y Marruecos juegan los cuartos de final, con revancha de Qatar 2022

Cómo llegan Francia y Marruecos a los cuartos de final

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los principales candidatos al título. Ganó sus cinco partidos en tiempo regular del torneo: superó a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, y a Suecia y Paraguay en los playoffs. Acumula 14 goles a favor, con Kylian Mbappé como gran figura ofensiva y autor de siete tantos en el certamen.

Marruecos, por su parte, busca repetir la histórica actuación de Qatar 2022, cuando llegó hasta las semifinales. Bajo la conducción de Mohamed Ouahbi, el equipo africano igualó 1-1 con Brasil en el debut, venció 1-0 a Escocia y goleó 4-2 a Haití, clasificando como segundo de su grupo. Después eliminó a Países Bajos por penales en los 16avos y a Canadá en octavos.

El ganador de este cruce avanzará a semifinales, donde espera el vencedor de España-Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles. Francia buscará su tercera final consecutiva de un Mundial, después de haber sido campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Marruecos, en tanto, intentará superar por primera vez en su historia la barrera de los cuartos de final.

El historial entre ambas selecciones favorece a los europeos: además del triunfo en la semifinal de Qatar 2022, Francia ganó los tres antecedentes previos entre ambos equipos. Esta será la primera vez que se enfrenten en unos cuartos de final de una Copa del Mundo.