Francia y Marruecos abren este jueves la ronda de cuartos de final del Mundial 2026. Las dos selecciones se cruzan en Boston con un antecedente reciente, la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando el conjunto europeo se impuso 2-0 en camino a la final que perdería por penales ante Argentina.
Mundial 2026 EN VIVO | Francia y Marruecos juegan los cuartos de final, con revancha de Qatar 2022
Les Bleus y los Leones del Atlas se enfrentan este jueves en Boston por un lugar en semifinales, en la revancha de la última Copa del Mundo.
El partido se juega desde las 17 horas de Argentina (16 en Chile, Bolivia y Venezuela; 15 en Ecuador, Perú y Colombia; 14 en México y Centroamérica; 22 en España).
La transmisión estará a cargo de DSports y Paramount para el público argentino, mientras que en el resto de Latinoamérica se podrá seguir por DSports.
Mañana viernes se completa la ronda con España-Bélgica, mientras que el sábado se jugarán Noruega-Inglaterra y el esperado Argentina-Suiza.
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