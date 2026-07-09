Mundial 2026: el portugués João Pinheiro será el árbitro de Argentina vs. Suiza en los cuartos de final

Será la primera vez que arbitre a la Selección Argentina. Ya dirigió un partido de Suiza en la actual Copa del Mundo.

El portugués ya dirigió a Suiza en este Mundial y nunca fue juez de un partido de Argentina.

La FIFA designó al árbitro portugués João Pinheiro para dirigir el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 . El encuentro se jugará este sábado desde las 22 en Kansas City y definirá a uno de los cuatro semifinalistas del torneo.

Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces asistentes, en un partido que marcará su primer antecedente arbitrando a la Selección argentina en una Copa del Mundo.

Aunque nunca dirigió a la Argentina, el árbitro portugués ya tuvo a Suiza bajo su conducción durante este Mundial. Fue en la fase de grupos, cuando el seleccionado europeo goleó 4 a 1 a Bosnia en un encuentro en el que mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic.

Además, también impartió justicia en el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, compromiso en el que únicamente sancionó dos amonestaciones.

Su trayectoria internacional

Nacido en Vila Nova de Famalicão y de 38 años, João Pinheiro debutó en la Primera División de Portugal en 2015. Un año después obtuvo la categoría internacional FIFA y comenzó a dirigir partidos de competiciones europeas.

Su estreno en la Champions League llegó en la temporada 2022/23 y desde entonces fue designado para encuentros de creciente importancia, incluidos cruces de eliminación directa. El Mundial 2026 representa su primera participación en una Copa del Mundo.

La polémica más recordada de su carrera

Entre los encuentros más destacados que dirigió se encuentra la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, partido en el que quedó en el centro de la escena por una decisión que generó fuertes reclamos.

Durante el primer tiempo, el árbitro portugués no sancionó un penal para el conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área. La jugada tampoco fue revisada por el VAR y provocó las protestas del banco del Bayern.

Meses más tarde, Pinheiro fue el encargado de arbitrar la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham. En ese encuentro mostró cuatro tarjetas amarillas y completó una actuación sin situaciones controvertidas.

El último enfrentamiento entre Argentina y Suiza

El enfrentamiento previo entre Argentina y Suiza se dio en el recordado Mundial 2014, en los octavos de final. Los dirigidos por Alejandro Sabella llegaban con una gran fase de grupos, en la que habían derrotado a Bosnia, Irán y Nigeria, con un nivel impresionante de Lionel Messi.

El partido ante Suiza fue sumamente parejo, con pocas situaciones de gol. En el alargue, a los 118 minutos, Rodrigo Palacio recuperó una pelota en mitad de cancha, se la cedió a Messi, que tras esquivar una patada, abrió a la derecha para Di María, que definió cruzado para el 1-0 de Argentina. Este gol es recordado como uno de los más gritados en la historia de la selección.

El recuerdo inevitable. El gol de Di María en 2014. Ahora, Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse por un lugar entre los cuatro mejores. pic.twitter.com/vpQKfqEESu — llucasochoa ️ (@llucasochoaa) July 7, 2026

Este partido también tuvo una icónica jugada al final del alargue, cuando Suiza tuvo un tiro de esquina en el minuto de descuento, que cabeceó y pegó en el palo, ante la mirada de Chiquito Romero. Muchos memes se hicieron después, afirmando la intervención divina para la clasificación del combinado nacional.

En ese Mundial, Argentina llegó a la final tras eliminar a Bélgica en cuartos de final y a Países Bajos en la semi por penales. En la final, terminaría cayendo contra Alemania con el recordado gol de Gotze, en una espina que recién se pudo sacar en Qatar 2022.

Los futbolistas de ese duelo que repetirán en este Mundial 2026

Aunque el partido por los octavos de final fue hace ya 12 años, hay tres futbolistas de aquel duelo que repetirán en este Mundial 2026, con la particularidad de que todos fueron titulares en ese encuentro y también lo son en la actualidad.

Por el lado de Suiza, repite Granit Xhaka, que en 2014 tenía apenas 21 años y era una de las grandes promesas de Europa. En la actualidad, es uno de los más experimentados en el plantel y uno de los encargados de generar juego.

CON EL GOLAZO DE DI MARÍA, EL ÚLTIMO CRUCE ENTRE ARGENTINA Y SUIZA



Se vieron las caras en los 8vos del Mundial 2014, en el que Angelito nos dio el pase a los cuartos a los 118' del tiempo extra



En esta Copa del Mundo, la Selección y los europeos se medirán en… pic.twitter.com/HIemGZmcM7 — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026

Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo, es el otro sobreviviente de Brasil 2014. El defensor habló del enfrentamiento con Argentina tras la victoria por penales ante Colombia: "Argentina es un equipazo, tienen jugadores muy fuertes, un buen entrenador, sabemos como juegan. Es un muy buen equipo y encima tienen al mejor, Messi".

Justamente el capitán argentino es el único que repite de aquellos octavos de final en 2014: en ese entonces dio la asistencia para la victoria en el alargue, y ahora, con 39 años, llega como el goleador del actual Mundial y el máximo en la historia del torneo, con 21 tantos.