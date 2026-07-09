El polémico antecedente del árbitro portugués que dirigirá Argentina - Suiza.

Tras conocerse que João Pinheiro será el referí del duelo de cuartos de final, rápidamente se viralizó una jugada que lo tiene como protagonista.

El portugués João Pinheiro es el nombre elegido por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre la Selección Argentina y Suiza , este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026 . El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado albiceleste.

Hasta aquí, el portugués tiene experiencia internacional en los certámenes de la UEFA pero viene de protagonizar una gran polémica en la última Champions League . El colegiado de 38 años, nacido en Vila Nova de Famalicão, es una de las caras habituales del arbitraje europeo y cuenta con trayectoria en competencias de primer nivel.

Debutó en la Primera de Portugal en 2015 y desde entonces fue creciendo hasta alcanzar el nivel internacional que presume al día de hoy. Esta es su primera Copa del Mundo y ya tuvo suficiente acción: arbitró el encuentro por la fase de grupos de Suiza y Bosnia, en la que los próximos rivales de la Albiceleste se impusieron por 4-1 y en el que mostró tres tarjetas amarillas y una roja, al central Tarik Muharemovic. Además, también estuvo en el duelo de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica en el que repartió dos amonestaciones.

A nivel continental, construyó buena parte de su recorrido en las competencias organizadas por la UEFA. Debutó en la Champions League durante la temporada 2022/23 y desde entonces acumuló presencias en varios encuentros de relevancia, incluyendo cruces de eliminación directa.

El polémico antecedente

Uno de los antecedentes más destacados de la carrera de João Pinheiro fue la reciente semifinal de vuelta entre Bayern Munich y París Saint-Germain en la última edición de la UEFA Champions League. En ese encuentro, a los 30 minutos del primer tiempo, cuando los franceses se imponían 1-0, no sancionó un penal para los bávaros luego de una mano en el área de su compatriota Joao Neves que reclamó todo el banco del Bayern. Desde el VAR tampoco lo llamaron para revisar la jugada.

No obstante, tiene un largo recorrido internacional que comenzó en 2016 y también arbitró en agosto del año pasado la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham, en la que sacó cuatro amarillas y no tuvo demasiado protagonismo.

EL ÁRBITRO DE ARGENTINA-SUIZA: el portugués Joao Pinheiro es recordado por estos dos polémicas de la vuelta de semifinales de #Champions entre PSG y Bayern Munich. Las manos de Nuno Mendes y Joao Neves que reclamó el equipo alemán.



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En el duelo de este sábado estará acompañado por una terna de su misma nacionalidad: Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer.

Como repasamos, este será su tercer compromiso en Copas del Mundo y el segundo en un duelo eliminatorio. La Selección que dirige Lionel Scaloni buscará alcanzar las semifinales del Mundial este sábado por la noche (22 de la Argentina) contra una Suiza que se había acostumbrado a chocarse con el muro de los octavos de final. La Albiceleste viene de eliminar a Egipto por 3 a 2, luego de ir 2 a 0 abajo, mientras que los suizos tuvieron que sufrir en los penales contra Colombia luego de igualar 0 a 0 en los 120 minutos de juego.